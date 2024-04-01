“كافل اليتيم” تنظم أكبر إفطار جماعي لفائدة اليتامى بتيزي وزو

بالشراكة مع فعاليات المجتمع المدني وحضور مسؤولين وبرلمانيين وفنانين

احتضن ملعب أول نوفمبر بولاية تيزي وزو، الأحد، مأدبة إفطار كبرى جمعت أكثر من 4 آلاف شخص، بينهم 2000 يتيم وأرملة، بالشراكة بين الجمعية الوطنية “كافل اليتيم” ومجلس التجديد الاقتصادي، بمشاركة وجوه فنية، وتحت رعاية والي تيزي وزو.

وتم خلال هذه المبادرة الخيرية الكبرى، التي عرفت نجاحا باهرا، تكريم اليتامى المتفوقين في دراستهم وفي حفظ القرآن الكريم، واستلم أكثر من 1200 طفل كسوة العيد، في خطوة لدعم هذه الفئة والاحتفاء بها في شهر رمضان والتكفل بحاجياتها في مناسبة عيد الفطر المبارك. كما أٌهديت عمرات لخمس أرامل، تم اختيارهن عرفانا بمجهوداتهن وتضحياتهن التي بذلناها لتربية أطفالهن.

الإفطار الجماعي، الذي جاء تحت شعار “الجزائر بيتنا”، عرف تنظيما محكما واستجابة كبيرة من فنانين أرادوا مشاركة الأطفال اليتامى فرحتهم بهذا الاحتفاء المستحق، وكان في مقدمتهم الفنان القدير “آكلي يحياتن” الذي حضر رغم كبر سنه ووضعه الصحي، إلى جانب عدد من نجوم الأغنية القبائلية منهم تاكفاريناس، ونجوم دراما رمضان، ومسؤولين وبرلمانيين وغيرهم من المشاركين الذين قدموا من مختلف ربوع الوطن، ليثبتوا لليتامى أنهم أبناء عائلة قوامها شعب بأكلمه.

وقال رئيس جمعية كافل اليتيم “علي شعواطي” إن الجزائر محفوظة ببركة الأيتام فيها، مؤكدا أن هذه الجمعية الخيرية تعمل على قدم وساق لإعالة الأرامل واليتامى على المستوى الوطني، خصوصا خلال المناسبات الدينية والاجتماعية مثل شهر رمضان وعيد الفطر.

واكد “كمال مولى”، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على هامش فعاليات المبادرة الخيرية إن المجلس سيعمل على مرافقة هؤلاء الأطفال في مشاريعهم المستقبلية ومساراتهم المهنية، وهو تعهد تلتزم به الهيئة “ليتمكن جميع أبناء الشعب الجزائري من احتلال مكانتهم الاجتماعية والمشاركة في الحياة الاقتصادية، حيث تبنى الأوطان بسواعد ابنائها ويعمل الجميع على بلورة هذه القوة الداعمة لبناء مستقبل الأمة”.

ومن جهته، أشاد نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع الجزائري، بالدور الذي تلعبه الجمعيات في مختلف الميادين، حيث أصبح المجتمع المدني، بفضل الرعاية التي يوليه إياها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية والثقافية واقتحم مؤخرا المجال الاقتصادي وهي قيمة اجتماعية مضافة لضمان مستقبل زاهر للجزائر التي تبنى بسواعد ابنائها بمختلف مستوياتهم وشرائحهم.