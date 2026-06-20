“كاف” تحدد مواعيد المنافسات الإفريقية للموسم المقبل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن فتح عملية تسجيل الأندية المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2026-2027 .

وحددت “الكاف” يوم 25 جويلية 2026 كآخر أجل لتسجيل الأندية، عبر نظام إدارة المسابقات “CMS”.

كما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أربع فترات لتسجيل اللاعبين، تمتد الأولى من 1 إلى 15 أوت2026، والثانية من 16 أوت إلى 30 سبتمبر 2026، وفترة ثالثة خاصة بمرحلة المجموعات خلال شهر أكتوبر، أما الفترة الرابعة فتكون خلال شهر جانفي 2027.

وستكون الجزائر ممثلة في المنافسة الإفريقية، خلال الموسم المقبل بمولودية الجزائر وشبيبة الساورة في رابطة أبطال إفريقيا واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية.

وستنطلق منافسات الدور التمهيدي الأول بين 4 و6 سبتمبر 2026 ذهابا و11 و13 سبتمبر 2026 إيابا.

وستجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بين 16 و18 أكتوبر و23 و25 أكتوبر 2026.

وتنطلق مباريات مرحلة المجموعات يوم 27 نوفمبر 2026، على أن تختتم منافساتها يوم 24 جانفي 2027.

وبرمجت مباريات ربع النهائي بين 26 و28 فيفري ذهابا و5 و7 مارس 2027 إيابا، في حين يقام نصف النهائي بين 9 و11 أفريل و16 و18 أفريل 2027.

وبخصوص نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ونهائي كأس الكونفدرالية، فحددت الكاف النهائيين في الفترة الممتدة بين 9 و31 ماي 2027، على أن يتم الإعلان عن المواعيد لاحقا.