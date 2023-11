كاف تستذكر تتويج “الخضر” بكأس إفريقيا 2019 (فيديو)

استذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تتويج المنتخب الجزائري، بكأس أمم إفريقيا 2019.

ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو، لجميع الأهداف التي سجلها أشبال بلماضي خلال المباريات التي خاضوها في نهائيات كأس إفريقيا 2019.

وتحتضن كوت ديفوار، النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، في الفترة ما بين 13جانفي و11 فيفري من العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

The 2019 #TotalEnergiesAFCON Champs! 🏆

Here are Algeria’s all goals during the competition. 👀 pic.twitter.com/ykDoFZGmbV

— CAF (@CAF_Online) November 26, 2023