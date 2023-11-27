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رياضة

كاف تستذكر تتويج “الخضر” بكأس إفريقيا 2019 (فيديو)

عمر سلامي
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كاف تستذكر تتويج “الخضر” بكأس إفريقيا 2019 (فيديو)
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تتويج "الخضر" بكأس إفريقيا 2019

استذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تتويج المنتخب الجزائري، بكأس أمم إفريقيا 2019.

ونشرت “الكاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو، لجميع الأهداف التي سجلها أشبال بلماضي خلال المباريات التي خاضوها في نهائيات كأس إفريقيا 2019.

وتحتضن كوت ديفوار، النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، في الفترة ما بين 13جانفي و11 فيفري من العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة بوركينافاسو وموريتانيا وأنغولا.

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