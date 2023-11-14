“كان لدي خيار تمثيل منتخب هولندا واخترت الخضر لهذه الأسباب”

في نادي فينورد روتردام الهولندي.. رامز زروقي:

عاد النجم الجزائري والمحترف في نادي فينورد روتردام الهولندي، رامز زروقي، ليكشف عن كواليس اختياره اللعب للجزائر وظهوره لأول مرة بقميص المنتخب الوطني في شهر مارس 2021، في وقت كان لديه كذلك خيار اللعب لمنتخب “الطواحين البرتقالية”.

وفي هذا الإطار، نقل موقع “تفينتي فان” الهولندي، تصريحات رامز زروقي، الذي تحدث فيها عن خياره الدولي، حيث قال: “في البداية تلقيت اتصالاً من مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، الذي أكد لي أنه يُراقب مستوياتي وأنه مهتم برؤيتي مع منتخب “الخضر”، ثم قبل أيام من معسكر شهر مارس، تلقيت مكالمة أخرى منه أخبرني فيها أنه سيعتمد عليّ في التربص القادم وإن كانت لديّ الرغبة في القدوم”.

وتابع اللاعب السابق لنادي تفينتي آنشخيدة حديثه قائلاً: “طبعاً وافقت على الفور وكانت لديّ الرغبة في ذلك، رغم أنه كان أمامي كذلك خيار تمثيل المنتخب الهولندي، لكني كنت أملك شعوراً خاصاً تجاه الجزائر، ولا أفوت مباريات المنتخب وأتابعها بحماس كبير وكأنني كنت حاضراً في الملعب”.

يُذكر، أن رامز زروقي يشارك في تربص المنتخب الوطني الذي انطلق، الاثنين، وتتخلله مباراتان ضد منتخبي الصومال وموزمبيق ضمن تصفيات كأس العالم 2026، كما سيكون من اللاعبين الذين سيعول عليهم كثيراً المدرب، جمال بلماضي، في بطولة كأس أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.