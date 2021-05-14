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الجزائر

كتائب القسام تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ150 صاروخا

نادية شريف
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كتائب القسام تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ150 صاروخا

أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحماس، ليل الخميس إلى الجمعة، قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ150 صاروخا.

وجاء تحرك الكتائب ردا على استهداف جيش الإحتلال للمدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية”.

وقصفت عسقلان بـ 100 صاروخ وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ 50 صاروخا، تزامنا مع شن قوات الاحتلال البرية والجوية غارات عنيفة على قطاع غزة، حيث سمع دوي صافرات الإنذار في عسقلان بعد إطلاق الصواريخ من غزة، بحسب روسيا اليوم.

كتائب القسّام: قصف تل أبيب ومفاعل ديمونة أسهل من شربة ماء

قال “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام، الخميس، إن قصف تل أبيب وديمونا واسدود وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة ماء إذا استبيح الأقصى.

وأضاف في كلمة وجهها للشعب الفلسطيني أن الجناح المسلح لحماس وجه ضربات صاروخية للاحتلال لم تجرؤ دول عربية منذ النكبة أن توجه القليل منها”.

وتابع: “نطمئن شعبنا بأن لدينا المزيد في جعبتنا مما يسره، وأن كل ثمن ندفعه وسندفعه هو فداء للأقصى والقدس”.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للانتفاضة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنهم سيجدون كل الدعم، وقال إنه “لا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة إذا تعلق الأمر بالرد على العدوان”.

الصهاينة يشنون غارات عنيفة على قطاع غزّة في أول أيام العيد

وشنّ الصهاينة، فجر الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، غارات عنيفة على قطاع غزة نفذتها طائرات حربية.

وبحسب ما أفاد موقع روسيا اليوم فإن الغارات استهدفت مناطق غرب مدينة غزة.

وقال مراسل روسيا اليوم بأن زوارق حربية أطلقت عدة قذائف قبالة شاطئ مدينة غزة، واستهدفت غارة نفذتها طائرات حربية “خزان المياه” قرب مقبرة الشيخ رضوان بغزة.

في ذات السياق أفادت قناة الغذ أن الغارات أدّت إلى تدمير عدد من المنازل والشقق السكنية في القطاع .

وأعلنت السلطات في غزة فجر الخميس عن ارتفاع عدد ضحايا الضربات الصهيونية إلى 83 قتيلا، بينهم 17 طفلا و7 سيدات، فيما أطلقت الفصائل أكثر من 300 صاروخ جديد على الكيان الصهيوني.

كما ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن هناك 69 شهيدا من بينهم 17 طفلا و6 سيدات ومسن و388 جريحا منهم 115 طفلا و50 سيدة.

وأفاد مراسل قناة الغد بأن قصف جيش الاحتلال تجدد مع أول أيام عيد الفطر، حيث تم استهداف محيط السرايا وسط قطاع غزة.

 كما تم استهداف العديد من المنازل وعدد من الجامعات والأبراج السكنية محيط مدينة الشيخ زايد شمال القطاع بعد استهدافها بعشرات الصواريخ فجر الخميس.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي على “تويتر”: “ردا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم، شنت طائرات ومروحيات حربية إلى جانب دبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في القطاع، تضمنت استهداف مجمع عسكري للقوة البحرية لحماس، وبنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها”.

وأضاف، أن الجيش ينظر بخطورة إلى جميع الأعمال المرتكبة ضد إسرائيل. مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطنيها، محملا حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

يذكر أن هذه التطورات تزامنت وموافقة جيش الاحتلال على عدد من الخطط لتحرك بري عسكري ضد قطاع غزة، لكن لم تتم الموافقة بعد على التنفيذ.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد هدّد الإثنين، بتوسيع الضربات العسكرية والرد بقوة على الفصائل الفلسطينية، بعد مقتل إسرائيليتين وجرح ما يقارب 95 آخرين، حسب بي بي سي.

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التعليقات
10
  • عمر عمران

    المقاومة كشفت زيف القبة الحديدية التي صنعها الإعلام الصهيوني واكدها اعلام التطبيع

    7
  • maknin

    عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في جهنم واديًا تستعيذ منه كل يوم سبعين مرة، أعدَّه الله للقرَّاء المرائين في أعمالهم، وإن أبغض الخلق إلى الله عالم السلطان». عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال النبي ﷺ: «أبعد الخلق من الله، رجل يجالس الأمراء، فما قالوا من جور عن علي، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم ومجالسة السلطان، فإنه ذهاب الدين، وإياكم ومعونته فإنكم لا تحمدون أمره».

    3
  • elhorr

    أنا لا قول أين الخونة المتصهينين الجبناء و لكن أقول أين العملاء ( العلماء} و الدعاة المتصهينين الذين بدلوا كلال الله و رسوله بثمن بخص من عرض الدنيا.أين علمكم يا كلاب النار يا خوارج الأمة؟

    2
  • موزنبقي

    نسمع منذ ولادتنا أن الجزائر العظمى القوة العالمية الخارقة الفريدة من نوعها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة والآن نرى فلسطين مظلومة ظلما صهيونيا أين هي الجزائر القوة التي قهرت العالم الذي يهابها ويخاف منها ويتوسل لها هاهاهاها

    5
  • Badr Germanie

    الخبز والما ورأس فسما أستمروا هكذا فأنتم تحكمون على الشعب الفلسطيني بالإنقراض لا تأدو بأيديكم لتهلكة حربكم غير متكافئة وخاسرة انضرو الى غزة اصبحت حطام الكيان الصهيون 0 فلسطين 89 بدون تعليق

    -7
  • haron

    اتفق مع هذا الكلب الصهيوني انها مجرد بالونات مفرقعة او مفرقعات رأس السنة في الوقت الراهن لا تستطيعون على هذا الكيان في نضري مفاوضات لوقف اطلاق النار لإنقاذ ما يمكن انقاذه 86 شهيد ولا قتيل من الصهاينة كما نقول بالدارجة هذ النفاخة لا تنفع مع الاسلحة جد جد متطورة لو إستمروا سيمحوكم من الخريطة بطبيعة الحال انتم أولادكم ونسائكم هربتوهم خارج البلاد فكروا في الاطفال والنساء والمسنين حربكم خاسرة 100/100 هذه حقيقة حرام عليكم هذه الارواح رقبة في عنقكم هذا ليس جهاد هذا انتحار

    -8
  • نمام

    كفى دعاية شعب يتعرض للابادة و يحرق ويهجر يتم فيه الطفال ويموتون جرائم حرب وانتم تضفون الشرعية على جرائمهم بسقوط صواريخ واللجوء للملاجئ والتهجير وهذا مادفع بايدن للقول من حق اسرائيل الدفاع عن وجودها وان نعلم انحياز امريكا مسبقا اعلام لا يدري و لا يعلم شيئا الاستر عورات الانظمة و تجمليها علينا ان نكسب الراي العالمي بابراز ما نتعرض له لا بالصواريخ المبكية المضحكة متى نتعلم ادارة فن الحرب و استراتيجتها

    -6
  • حفيد يوغرطة النوميدي

    اين باقي الاعراب والعربان من الشعوب والحكام فهل جبنوا اين السعودية اين الامارات اين البحرين اين سلطنة عمان اين قطر اين مصر وجيشها الذي لا يقهر اين الاردن وملكها الهاشمي القريشي حفيد خالد بن الوليد والقعقاع وعلي بن ابي طالب حكام العرب لن يتحركوا ابدا الي قيام الساعة لانهم قوم جبناء خونة يخافون علي عروشهم وقصورهم وجواريهم واموالهم ونسائهم الجميلات . ان كتائب القسام وحماس وكل المقاومة الاسلامية -المرابطون حول اكناف بيت المقدس احباب رسول الله عليه الصلاة والسلام وجنود الله ملائكته فوق الارض- هي شرف وكرامة وعرض وتاج كل العرب والمسلمين وجوهرته كتائب القسام المحاربون الرجال الاحرار حكام العرب وشعوبهم خزي وعار وشنار علي انفسهم وعلي البشرية جمعاء

    6
  • محمد

    الله يسدد خطاكم و ينصركم

    8
  • خليفة

    الله الله عندما يتخاذل حكام العرب و يكثر الخونة و المطبعين الجبناء ،يجد احفاد القردة و الخنازير الفرصة سانحة ليصولوا و يجولوا في المنطقة ،و يعتدوا على المواطنين العزل بما فيهم الاطفال و النساء و الشيوخ ،رحم الله شهداء الاقصى و غزة و فلسطين الجريحة ،و حفظ الله كل اخواننا في فلسطين ،و صوب الله صواريخ المقاومة على العدو ،عاشت فلسطين و عاش الشعب الفلسطيني ،و خذل الله و دمر عدوهم.

    9

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