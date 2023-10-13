كتائب القسام: مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب خلال القصف الأخير

أعلنت كتائب القسام الجناح مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب في قصف إسرائيل على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت كتائب القسام أن 6 من الأسرى “قتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي” حسبما ورد في بيان القسام.

وأشارت تقديرات مسؤولين إسرائيليين إلى أن عدد الأسرى لدى “حماس” يزيد عن الـ 200، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وفي وقت سابق، أكد قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين تم أسرهم أكثر مما أعلن نتنياهو بأضعاف مضاعفة.