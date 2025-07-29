كرة القدم المحترفة الجزائرية تنضم إلى الجمعية العالمية للرابطات

التوقيع تم الخميس الماضي في لندن

أصبحت رابطة كرة القدم المحترفة الجزائرية عضوا رسميا في الجمعية العالمية للرابطات (WLA)، ما يشكل مرحلة جديدة في جهودها لتطوير واحتراف كرة القدم في الجزائر، بحسب ما أعلنته الرابطة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وقد تم توقيع اتفاقية الانضمام يوم الخميس 24 جويلية 2025 في لندن، بمقر الدوري الإنجليزي الممتاز، من قبل محمد الأمين مسلوق، رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، وريتشارد ماسترز، رئيس الجمعية العالمية للرابطات.

وأوضح نفس المصدر أن الجمعية العالمية للرابطات تعد الهيئة العالمية للرابطات الوطنية لكرة القدم المحترفة. وقد تأسست سنة 2017، وتضم 45 عضوا. وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون بين الرابطات الوطنية، كما تمثل مصالح أعضائها أمام الهيئات الدولية السياسية والرياضية.

ومن خلال انضمامها إلى الجمعية، ستتمكن الرابطة من الانخراط في شبكة دولية تضم 45 رابطة محترفة، ما يتيح لها تبادل الخبرات مع باقي الرابطات ومشاركة أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات والمعارف التي توفرها الجمعية العالمية للرابطات، يضيف بيان رابطة كرة القدم المحترفة.

كما شكلت مراسم التوقيع، حسب نفس المصدر، فرصة للرابطة لعرض أحدث إنجازاتها في مجال احتراف كرة القدم الجزائرية، حيث نظمت جلسة عمل خاصة مع جيروم بيرلموتر، الأمين العام للجمعية، لتقييم نقاط القوة الحالية للرابطة وتحديد مجالات التعاون والعمل المستقبلية.

وقال محمد الأمين مسلوق، رئيس الرابطة بهذه المناسبة: “يشرفنا ويسعدنا انضمام رابطة كرة القدم المحترفة إلى الجمعية العالمية للرابطات. ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع الجمعية وأعضائها من أجل تعزيز كرة القدم المحترفة في الجزائر والمساهمة في تطويرها على الصعيدين الوطني والدولي “.

ومن جهته، صرح ريتشارد ماسترز، رئيس الجمعية خلال حفل التوقيع: “يسرنا أن نرحب بانضمام رابطة كرة القدم المحترفة الجزائرية إلى الجمعية العالمية للرابطات. نهنئ الرابطة ومسؤوليها على التقدم الملحوظ الذي أحرزوه في سبيل احتراف كرة القدم الجزائرية، ونحن على استعداد لدعمها في مشاريعها المستقبلية”.