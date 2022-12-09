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رياضة

كرواتيا تُخرج البرازيل من الحلبة

الشروق الرياضي
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كرواتيا تُخرج البرازيل من الحلبة
ح.م
لقطة من مباراة منتخبَي البرازيل وكرواتيا.

أمسى منتخب كرواتيا، الجمعة، أوّل فريق يتأهّل للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وفازت كرواتيا على منتخب البرازيل بِواقع ركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والإضافي بِنتيجة التعادل (1-1).

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة بِرسم ربع نهائي المونديال، تحت إدارة طاقم تحكيم من إنجلترا.

وحضر ثلاثي تحكيم جزائري في هذه المباراة، لكن في مهام أخرى. كما ذكرناه في تاريخ سابق.

وسجّلت البرازيل أوّل هدف بِواسطة المهاجم نيمار، في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الأوّل الإضافي (105+1). وعادلت كرواتيا الكفّة بِهدف لاعب الخط الأمامي والبديل برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 117.

وإذا كان فريق كرواتيا قد سجّل أفضل نتيجة مونديالية له في الطبعة الماضية عام 2018 بِروسيا، لمّا بلغ المباراة النهائية. فإن البرازيل تحوز الرّقم القياسي في عدد التتويجات بِخمس كؤوس.

وفي لقاء نصف النهائي سهرة الثلاثاء المقبل، يلعب منتخب كرواتيا مع الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا.

وتُجرى مواجهة “التانغو” و”البرتقالة الميكانيكية” سهرة الجمعة.

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