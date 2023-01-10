كلمات جزائرية تقتحم قاموس المفردات الفرنسية

كشف موقع فرنسي عن اقتحام بعض الكلمات ذات الأصل العربي وتحديدا العامية الجزائرية لقاموس المفردات الفرنسية.

وأشار موقع 20 minutes إلى أن تلك التعابير صارت تستخدم بشكل أساسي من قبل الشباب دون سن الـ 25 عاما.

وأضاف إلى أن بعض تلك الكلمات الجزائرية دخلت مفردات اللغة الفرنسية منذ سنوات، وبعضها تم تداولها مؤخرا.

وأعطى مثالا: لاسمالة للتعبير عن العائلة، لامولة ” المال”، شوية “القليل”، الطوبيب “lلطبيب”.

والله

يشيع استخدام “والله” من قبل طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في فرنسا، بل وأصبح لفظ الجلالة يتخلل معظم كلمات الأغاني الشبابية.

وتساءل الموقع الفرنسي إن كانوا يقصدون القسم أو الجدية أو للتعبير عن حسن النية!

سلام

وهي مأخوذة من تحية الإسلام، السلام عليكم، وصارت تستخدم كلمة سلام للتحية في الفرنسية لدى البعض بدل بونجور أو سالو.

الحقرة

تُستخدم كلمة “الحقرة” للتعبير عن البؤس الذي يلحق جراء التعرض للظلم.

خابط

وهي مرادف لكلمة سكران وصارت تستخدم في حالة استهلاك الكحول أو المخدرات.

خويا

صارت تستخدم كثيرا داخل العائلات أو بين الأصدقاء

السم

تعبير يستخدم على نطاق واسع من قبل الشباب العرب في حالة الغضب.

بالاك

بمعنى “إحترس” أو “انتبه” وصارت تستخدم كثيرا للتنبيه في حالة الخطر أو التوصية “Fais Belek”.

يذكر أن الكثير من المصطلحات الفرنسية لديها أصول عربية، بغض النظر عن هذه التعابير التي صارت شائعة.