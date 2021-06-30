كلمة السر في الهاتف النقال بين الزوجين.. هل هي دليل على الخيانة؟

يتخذ الكثير منا كلمة السر في بعض الأجهزة الإلكترونية، من أجل الحفاظ على الوثائق أو الأعمال التي يقوم بها، سواء في مكتبه أم في البيت. وهذا أمر طبيعي مادامت أمورا شخصية، غير أن كلمة السر التي مازالت محل شك خاصة بين الأزواج، هي التي يضعها الزوج في هاتفه النقال، أو الزوجة كذلك، وتعتبر الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه من أحد الطرفين. لذا، يحدث في الكثير من المرات أن يصبح هذا السلوك سلوكا مشبوها في حضرة الخيانة الإلكترونية التي اتخذت عدة أشكال وألوان.

الحديث في هذا الموضوع يتطلب منا الوقوف على العديد من الآراء لكلا الطرفين، سواء الرجال أم النساء، حتى وإن كان الاختلاف واضحا بينهما، إلا أن أغلب ما لمسناه عند جس نبض كلمة السر في الهاتف النقال عند الأزواج، أو حتى العلاقة بين طرفين مهما كانت، أنها لا تجوز بين الزوجين ولا يمكن أن تكون إلا لسبب، ومن يضع كلمة السر في هاتفه النقال، سواء الرجل أم المرأة هو دليل على أن هناك أمورا مخفية من أحد الطرفين، لأن دعوة الخصوصية واحترامها، التي يتحدث عنها الكثير من الناس اليوم، هي في الأصل دعوة إلى أن يفعل الرجل ما يحلو له دون مراقبة الزوجة، والأمر كذلك بالنسبة إلى المرأة، وهذا أمر لا يصح وليست علاقة صحية، فالواجب أن تكون هده العلاقة مبينة على الشفافية في كل شيء حتى في الهاتف النقال.

لكن يوجد من دافع عن فكرة كلمة السر في الهاتف النقال، فليس بالضرورة أنه لما تكون لديك كلمة السر، أن لديك ما تخفيه أو تخجل منه، فمنا من يضعها حتى وإن أضاع الهاتف النقال أو سرق منه لا يمكن لأحد أن يتجسس على ما بداخله وبذلك تكون خطوة إيجابية لحماية الأسرار، بالإضافة إلى هذا، أن كلمة السر ليست بالضرورة لحماية الأمور المشبوهة مثل الدردشات أو الأسرار وغيرها، بل يمكن أنها لحماية أمور عادية مثل الصور العائلية أو الشخصية للفرد، لذا لا يمكن أن نحكم على أن كلمة السر توضع فقط عندما يكون الشخص مشبوها في علاقاته أو في حديثه وغيرها.

هي كلمة قصيرة تمنعك من الوصول إلى الطرف الآخر من الهاتف النقال إن صح القول، لكن الحديث في موضوعها قد يتطلب منا الكثير من الصفحات، غير أن الأكيد أنها تبقى إلى حد الساعة كلمة مشبوهة خاصة بين الأزواج، وهو ما يتفق عليه أغلب الأشخاص، فمن كانت علاقته بالطرف الآخر سليمة سوف لن يحتاج إلى مثل هذا السلوك، ولا يوجد ما يسمى بالخصوصية.. فلا خصوصية في علاقة سوية.