كل التفاصيل عن أسعار تذاكر الطيران من وإلى الجزائر

"الجوية الجزائرية" تُعلن رسميا عن عرض جديد بتخفيضات مُعتبرة

أفرجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رسميا عن عرضها الجديد للعطلة الصيفية، تحت تسمية “أسرتي”، والذي يتضمن تخفيضات للعائلات المسافرة من الجزائر نحو الخارج ومن الخارج إلى الجزائر، بالعملة الوطنية الدينار والعملتين الأورو والدولار، إضافة إلى عملات الدول الأخرى التي يتمّ الحجز منها نحو الجزائر، حيث تشمل العملية الوجهات الأكثر طلبا من طرف الجزائريين على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وكندا، إضافة إلى دول أخرى.

وتماشيا مع البعد المواطناتي وتنفيذاً لمخطط عمل الحكومة والتزامات الدولة تجاه مواطنيها، أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية عرضا جديدا يُرتقب أن تتبعه عروض أخرى مستقبلا، مُوجهة خصيصاً للأسر الجزائرية خلال فترة العطل الصيفية، حيث سيسمح عرض OSRAH للعائلة بأن تسافر معًا في رحلة ذهاب وإيابً بنفس رقم الحجز (PNR).

ويشمل العرض تخفيضات معتبرة على تكاليف السفر للأسر الجزائرية الراغبة في السفر من وإلى الجزائر، عبر طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، وسيكون العرض متاحًا للحجز ابتداء من تاريخ 22 أفريل إلى غاية أوت 2024، بينما سيبدأ تنفيذه عمليًا اعتبارًا من الفاتح جوان المقبل.

ويقتصر العرض على الدرجة السياحية، ويبتدئ السعر من 22 ألفا و500 دينار للرحلات من الجزائر إلى الخارج، ويعدّ أقل سعر، وهو 22 ألفا و500 دينار للرحلات من الجزائر نحو تونس، ومن 168 أورو للرحلات من الخارج إلى الجزائر وهو سعر رحلة تونس الجزائر بـ564 دينار تونسي مع بداية رحلات فرنسا الجزائر للعائلات من 199 أورو.

ويتفاوت المبلغ المدفوع حسب الوجهات، ويشمل العرض، حجز لشخص بالغ أي الأب أو الأم مع طفل أو رضيع، أو زوجين بدون أطفال أو زوجين مع طفل بدون مقعد، أو طفل بمقعد أقل من سنتين وأطفال من سنتين إلى 11 سنة، ثم أطفال فوق 12 سنة إلى 20 سنة.

وأكدت الجوّية الجزائرية أنه للإطلاع على تفاصيل أكثر حول الحجز، يُطلب من الزبائن الاتصال بوكالات الخطوط الجوية الجزائرية المعتمدة أو زيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الاتصال للشركة.

وطبقا لتفاصيل الأسعار التي تحصّلت عليها “الشروق” خاصة بالعرض الجديد للخطوط الجوية الجزائرية، يبلغ سعر تذكرة الجزائر جنيف 26 ألفا و500 دينار وهو نفس السعر نحو وجهات روما وميلانو في حين تبلغ تذكرة الجزائر فرنسا 35 ألفا و500 دينار وتذكرة عنابة اسطنبول 44 ألفا و400 دينار وهو نفس سعر تذكرة الجزائر اسطنبول، ومن قسنطينة إلى اسطنبول في حين تبلغ تذكرة وهران اسطنبول 47 ألفا و400 دينار.

ويبلغ سعر تذكرة الجزائر موسكو 50 ألف دينار وهو نفس سعر تذكرة الجزائر سانت بيترسبورغ ويبلغ سعر تذكرة الجزائر بروكسل 27 ألفا و500 دينار والجزائر لشبونة 26 ألفا و500 دينار والجزائر فيينا 35 ألفا و500 دينار وهو نفس سعر تذكرة الجزائر لندن وتبلغ تذكرة الجزائر مونتريال 73 ألفا و900 دينار والجزائر بكين 89 ألفا و900 والجزائر، بيروت 55 ألفا و500 دينار والجزائر القاهرة 45 ألفا و500 دينار والجزائر الدوحة 55 ألفا و500 دينار وهو نفس سعر التذكرة نحو عمان ودبي، ويبلغ سعر رحلة برشلونة من الجزائر 26 ألفا و500 دينار وهو نفس سعر رحلة مدريد وأليكانت وحتى سعر تذكرة وهران أليكانت، في حين يبلغ سعر تذكرة الجزائر بالما 26 ألفا و500 دينار والجزائر داكار 44 ألفا و516 دينار.

ويبلغ سعر تذكرة عنابة باريس 27 ألفا و515 دينار وأيضا تذكرة الجزائر وبجاية وبسكرة وقسنطينة وتلمسان نحو باريس، في حين يبلغ سعر تذكرة سطيف باريس والوادي باريس 27 ألفا و515 دينار، في حين تبلغ أسعار تذاكر كل من الجزائر وقسنطينة ووهران نحو ليل 27 ألفا و511 دينار وعنابة والجزائر وبجاية وبسكرة وقسنطينة ووهران نحو ليون 25 ألفا و510 ديناروالجزائ وبجاية وعنابة وقسنطينة وسطيف ووهران وتلمسان نحو مرسيليا 22 ألفا و510 دينار.

وبالنسبة لأسعار تذاكر الرحلات من الخارج نحو الجزائر، فتصل تذكرة باريس عنابة 250 أورو وتذكرة باريس الجزائر 250 أورو وهو نفس السعر نحو بجاية وبسكرة وقسنطينة والشلف والوادي ووهران وسطيف وتلمسان ومن ميتز إلى الجزائر وإلى قسنطينة ووهران، ومن ليل إلى الجزائر وقسنطينة ووهران ومن مولوز نحو نفس المدن الجزائرية ومن ليون إلى عنابة وبجاية والجزائر وبسكرة وقسنطينة ووهران وسطيف بـ239 أورو، ومن مرسيليا إلى عنابة والجزائر وبجاية وسطيف وبقية المدن بـ199 أورو وهو نفس تذكرة نيس نحو الجزائر وقسنطينة وتولوز نحو الجزائر وقسنطينة ووهران، وبوردو الجزائر ووهران ومونبوليه نحو الجزائر ووهران.

وبخصوص سعر تذكرة جنيف الجزائر تبتدئ من 240 أورو وسعر روما الجزائر 246 أورو وهو نفس سعر ميلانو الجزائر وفرنسا الجزائر 251 أورو واسطنبول عنابة أو قسنطينة 461 دولار ونحو الجزائر 462 دولار ونحو وهران 482 دولار، وتبلغ تذكرة موسكو الجزائر 450 أورو وسانت بيترسبورغ الجزائر 450 أورو وبروكسل الجزائر 256 أوأورو وليشبونة الجزائر 246 أورو وفيينا الجزائر 261 أورو، ولندن الجزائر 223 جنيه استرليني ومونتريال الجزائر 957 دولار كندي وبكين الجزائر 5069 ريمبنبي والقاهرة الجزائر 12 ألفا و495 جنيه مصري والدوحة الجزائر 22150 دينار قطري وعمان الجزائر 418 دينار أردني ودبي الجزائر 2170 درهم إماراتي.

وتبلغ تذكرة مدريد وبرشلونة وأليكانت نحو الجزائر 245 أورو وأليكانت نحو وهران 245 أورو.