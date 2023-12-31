كل التفاصيل عن سيارات “جيلي” في الجزائر

حفل ضخم للإطلاق الرسمي ..وبداية عهد جديد للاستيراد والتصنيع

بالموازاة مع ما أسمته تسهيلات الاستثمار التي أقرتها السلطات العليا في البلاد، تحضر “جيلي الجزائر” رفقة مجموعة جيلي القابضة الصينية لإنجاز مصنع للسيارات محليا، يدخل حيز الخدمة رسميا سنة 2026، في حين كشفت “جيلي الجزائر” أيضا عن موديلات وأصناف السيارات المستوردة المسوقة اليوم، أسعار البيع، وبداية التسليم المنتظرة خلال الثلاثي الأول لعام 2024.

وفي حفل غير مسبوق، سادته أجواء “السوسبانس” والمفاجآت سهرة السبت بفندق “ماريوت” بالجزائر العاصمة، أعلنت شركة جيلي الجزائر رسميا عن انطلاقتها في السوق الجزائرية كاشفة النقاب عن موديلات السيارات المستعرضة والتي تعرف عليها الحاضرون بشكل مباشر حيث أدخلت مكان العرض للتصوير، في أعقاب فيديو تعريفي لجيلي القابضة ولطرازات السيارات الموجهة للجزائر خلال عملية الشحن بميناء الصين، واكتشف الحاضرون عن كثب المركبات بألوان ونماذج مختلفة.

كما اغتنم المدير العام لجيلي الجزائر صبري ابراهيمي الفرصة ليعلن عن مفاجأة، وهي قرار الاستثمار بالجزائر، بإنجاز مصنع “جيلي الجزائر” بداية من نهاية العام الجاري، رفقة الشريك الصيني للمجموعة القابضة جيلي، لتصنيع المركبات محليا، تنفيذا لما تنص عليه أعلى السلطات في البلاد.

وقال صبري في كلمة وجهها للحاضرين: “إنه لشرف وفخر كبير لنا أن نرحب بكم في سهرتنا اليوم ، بحفل الافتتاح والتسويق الرسمي لعلامة جيلي في الجزائر”، مضيفا “هو الحدث الذي نعلن من خلاله عن بداية عهد جديد لنا في الجزائر ، لا يتعلق بالاستيراد فقط وإنما أيضا بالتصنيع”.

وأكد المدير العام لجيلي، التزام الشركة بتعهداتها والتزاماتها المتواصلة لتقديم أحسن الخدمات للجزائريين، سواء في السيارات أو في خدمات ما بعد البيع، وهذا بالتنسيق مع شريكها الصيني.

وتتضمن سيارات جيلي المستعرضة التجهيزات التكنولوجية المتطورة المدمجة، علاوة على جودة صناعة وتركيب السيارات، مع الرفاهية وتجهيزات الأمان ذات المستوى العالي.

مدير جيلي: “سننجز مصنع بشراكة صينية لإنتاج المركبات محليا.. والسيارات جاهزة سنة 2026”

ويقول صبري براهيمي: “تجسد علامة جيلي الابتكار والجودة والتميز، فمنذ بداياتها، التزمت بتقديم أعلى مستوى من التكنولوجيات المدمجة في سياراتها, لجميع زبائنها في جميع أنحاء العالم” مضيفا “لأننا في جيلي لم نعد نرى المركبات مجرد وسائل للنقل، لكن أيضا، نمط حياة ومعيشي”.

واغتنم المتحدث الفرصة ليتحدث عن الشريك الصيني الحاضر بالسهرة عبر ممثل مجموعة جيلي القابضة التي تحتل المرتبة الثامنة ‎في قائمة أفضل عشرة مجموعات للسيارات ذات أعلى قيمة شاملة للعلامة التجارية، مشددا على أن هذا الأخير يؤكد التزامه بدعمهم، لأنه يعتبر مناخ الاستثمار بالجزائر واعدا لعلامة جيلي، وعلى هذا الأساس قرر الاستثمار في الجزائر بدءا من أواخر سنة 2024، عبر مصنع ضخم لصناعة السيارات ، و ذلك بتأسيس شركة جديدة بالشراكة مع سوديفام الجزائر ومجموعة جيلي القابضة، هذا الاستثمار سيكون عمليا في سنة 2026. ويتضمن المشروع، جلب مناولين لإنتاج قطع الغيار محليا بالشراكة الصينية الجزائرية.

وواصل صبري براهيمي قائلا: “إطلاق علامة جيلي في الجزائر خطوة صغيرة في مسار طويل ، تسمح بحلول مميزة خاصة في صناعة السيارات، يصاحبه جودة في الخدمة ما بعد البيع”.

وتتضمن شبكة جيلي للبيع إلى اليوم 31 موزع معتمد عبر ربوع الوطن ، وفق معايير دفتر الشروط 22/383، الذي أقرته وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

ووجه المتحدث امتنانه وتشكراته ، للسلطات العمومية، التي قدمت كل التسهيلات ولم تدخر أي جهدا حسبه، بتوفير المناخ الملائم لتنظيم سوق السيارات في الجزائر .

هذه الأسعار وهكذا سيكون التسليم

هذا وفي بداية انطلاقة شركة جيلي في الجزائر ستقوم بتسويق نموذجين، وهما سيارة Crossover GX3 Pro بسعر يبدأ من 1,970,000.00 دينار جزائري شامل الضريبة بثلاث صيغ، حيث إن طراز GX3 Pro عبارة عن سيارة دفع رباعي حضرية بأسعار معقولة توفر قيمة ممتازة مقابل المال، ويأتي GX3 Pro بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 102 حصان، وعلبة تروس يدوية بـ 5 سرعات أو علبة تروس أوتوماتيكية CVT.

كما يتم تسويق سيارة COOLRAY SUV بسعر يبدأ من 3,362,000.00 دينار شامل الضريبة بأربعة صيغ، تعتبر COOLRAY سيارة دفع رباعي أكبر وأكثر فخامة من سيارة GX3 Pro التي توفر أداء وميزات فائقة، استنادا إلى تقنية فولفو، تم تجهيز COOLRAY بمحرك بنزين.

وتخطط علامة جيلي لتسويق حوالي 39 ألف مركبة في الجزائر في عام 2023, وهي حصتها من السوق, ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، اعتمادا على الطلب. علاوة على ذلك، فإن الطلبات المسبقة لبعض التشطيبات مفتوحة، ومن المتوقع تسليم الطلبات الأولى في الربع الأول من عام 2024.

وسيعتمد عدد سيارات جيلي التي ستسوق في الجزائر على عدة عوامل، من بينها طلب المستهلكين والإجراءات الحكومية المعمول بها.