كم مرة يُنصح بتناول السردين أسبوعيا؟

أشارت دراسة حديثة إلى أن السردين قد يحل في بعض الحالات محل مكملات زيت السمك كبديل غني بالعناصر الغذائية ولديه فوائد صحية للقلب، خاصة إذا تم تناوله بانتظام.

وأشار الباحثون إلى أن ذلك قد يعود جزئيا إلى خصائص السردين المضادة للالتهابات.

وذكر الباحثون: “يحتوي السردين على عناصر غذائية تُساهم مجتمعة في تنظيم الالتهابات الخفيفة والإجهاد التأكسدي المُفرط الذي يُلاحظ في أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات ضغط الدم”، وفقا لموقع thehealthy.

لماذا يُعد السردين مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية؟

لأنه عبارة عن:

بروتين كامل: يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية لإصلاح العضلات وعمليات الأيض.

أحماض أوميغا-3 المفيدة لصحة القلب: يقلل كل من حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) من الالتهابات ويدعمان وظائف القلب والأوعية الدموية.

عناصر غذائية داعمة للعظام: يعزز الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د صحة العظام والأسنان.

طاقة وصحة الدماغ: غني بفيتامين ب12 والسيلينيوم لتكوين خلايا الدم الحمراء والدفاع المضاد للأكسدة.

منخفض الزئبق: مُدرج من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كخيار مثالي من المأكولات البحرية لجميع الفئات العمرية نظرا لاحتوائه على نسبة ضئيلة من الزئبق.

صديق للبيئة: يتكاثر السردين بسرعة ويُصطاد بطرق مستدامة، مما يجعله مصدرا مسؤولا بيئيًا للتغذية البحرية، بحسب موقع wellfitinsider.

السردين وداء السكري

يرتبط تناول السردين والأسماك الصغيرة الأخرى بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

تعمل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، مثل أحماض أوميغا-3 الدهنية، على زيادة مستقبلات الأنسولين وتعزيز استجابة الجسم له.

يحتوي السردين على كميات كبيرة من حمض التورين الأميني، الذي يُحسّن حساسية الكبد للأنسولين ويُحفّز امتصاص الجلوكوز من قِبل خلايا الكبد والعضلات.

يُقلل تناول 80 غراما من السردين يوميا من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 20%.

كم مرة يُنصح بتناول السردين؟

يُنصح بتناول حصة واحدة على الأقل (140 غراما) من السمك أسبوعيا، ويُعد السردين خيارا جيدا لغناه بالعناصر الغذائية.

إلا أن الأسماك الدهنية عادة ما تحتوي على مستويات أعلى من الملوثات مقارنة بأنواع المأكولات البحرية الأخرى، مما يجعلها غير مناسبة للاستهلاك اليومي، خاصة لبعض الأشخاص، وفق موقع medicinenet.

هل يمكن تناول السردين يوميا؟

معظم الناس يمكنهم تناول السردين يوميا، لكن من الحكمة مراقبة تناول الصوديوم والتحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من النقرس أو مشاكل في الكلى.

ما هي أفضل طريقة لشراء السردين، معلب أم طازج؟

كلاهما صحي. السردين المعلب مناسب ويحتفظ بمعظم العناصر الغذائية. السردين الطازج ممتاز للشواء، لكنه قد لا يكون متوفرا على نطاق واسع.

هل يساعد في فقدان الوزن؟

نعم، السردين غني بالبروتين والدهون الصحية، مما يحافظ على شبعك لفترة أطول ويساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

ما هي أفضل طريقة لطهيه؟

الشواء هو أفضل طريقة لطهي السردين لأنه يحافظ على قيمته الغذائية مقارنة بقليه في الزيت.

هل هو عالي الكوليسترول؟

يحتوي على الكوليسترول، لكن متوازن بالدهون الصحية والعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب. بالنسبة لمعظم الناس، لن يؤثر السردين سلبا على مستويات الكوليسترول، حسب موقع mycyberclinics.

اختيار السردين الطازج

تحقق من المظهر: ابحث عن السردين اللامع، الصلب، وذو العيون الصافية. تجنب الأسماك التي تبدو باهتة أو ذات عيون غائمة.

اختبار الشم: يجب أن يكون للسردين الطازج رائحة خفيفة ومالحة. إذا كانت رائحة السمك مفرطة أو حامضة، فمن الأفضل تجنبها، وفقا لموقع cookingupdate.