كندا تمنع الاتحاد الفلسطيني من حضور “كونغرس الفيفا”

تحضيرا لكأس العالم 2026

منعت سلطات الهجرة الكندية عددا من مسؤولي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من دخول الأراضي الكندية، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم “كونغرس الفيفا”، المقرر عقده في مدينة فانكوفر خلال شهر أفريل الجاري، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير صحفية، فقد تم رفض طلبات تأشيرة دخول لثلاثة مسؤولين فلسطينيين، ما دفع الاتحاد الفلسطيني إلى مطالبة الفيفا بالتدخل لدى سلطات الهجرة الكندية، من أجل السماح لهم بالحضور والمشاركة في الاجتماع المرتقب.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، مع اقتراب تنظيم المونديال الذي يُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، ويُستضاف في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة بعض الوفود على التنقل بحرية والمشاركة في الفعاليات المرتبطة بالبطولة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لـ”الفيفا” في 30 أفريل بمدينة فانكوفر، حيث يُنظر إليه باعتباره محطة تحضيرية مهمة تمهّد لانطلاق كأس العالم في 11 جوان المقبل، والتي ستفتتح في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وأشارت تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، إلى أن المسؤولين الفلسطينيين كانوا يأملون في استغلال هذا الاجتماع لطرح عدد من الملفات، من بينها ملف إقامة بعض مباريات الأندية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يضيف بعدًا سياسيًا جديدًا للنقاشات المحيطة بالحدث الكروي الأكبر في العالم.

وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمذكرة رسمية خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2024، بشأن ملف إقامة مباريات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعهد الاتحاد الدولي حينها بفتح تحقيق في هذه الاتهامات، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الكروية.

وفي مارس الماضي، أصدر “فيفا” تقريرًا حول القضية، انتهى إلى عدم اتخاذ أي إجراءات عقابية، موضحًا أن الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية لا يزال معقدًا للغاية وغير محسوم وفقًا لقواعد القانون الدولي العام، وهو ما أبقى الملف مفتوحًا على مزيد من الجدل دون حسم نهائي.

وبحسب ما كان مخططًا، كان من المنتظر أن يرد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب على هذا التقرير خلال اجتماع فانكوفر المرتقب، مع طرح إمكانية اللجوء لاحقًا إلى محكمة التحكيم الرياضي محكمة التحكيم الرياضي في حال استمرار الخلاف حول القضية.

لكن التطورات الأخيرة كشفت عن رفض منح تأشيرات دخول إلى كندا لثلاثة مسؤولين فلسطينيين، يُعتقد أن من بينهم رئيس الاتحاد جبريل الرجوب، إلى جانب الأمين العام ورئيس الشؤون القانونية، ما حال دون مشاركتهم في الاجتماع السنوي لـ”الفيفا”.

وفي هذا السياق، امتنعت السلطات الكندية ممثلة في دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة عن التعليق على الحالات الفردية، مؤكدة أن جميع الطلبات تُدرس بشكل منفصل وفقًا لمعايير الأهلية والقبول، بغض النظر عن جنسية المتقدمين، مع إبلاغ المتقدمين بالقرارات عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا القرار في وقت يزداد فيه الجدل حول ترتيبات السفر المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026، خاصة في ظل وجود قيود على السفر في بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة، التي تشمل قيودًا على عدد من المنتخبات المشاركة مثل هايتي وإيران وكوت ديفوار والسنغال.