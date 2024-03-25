كهل ينشئ “قنصلية موازية” داخل منزله بخنشلة

ينشط في تزوير تأشيرات السفر

أوقفت فرقة “البياري” لأمن ولاية باتنة الأحد، كهلا يبلغ من العمر 47 سنة من مدينة قايس بولاية خنشلة، بعد تورطه في قضية تزوير مختلف الوثائق المودعة في طلبات تأشيرات السفر لمختلف دول العالم، مقابل تلقي مبالغ مالية متفاوتة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن المشتبه فيه المقيم بمدينة قايس في ولاية خنشلة، تمت الإطاحة به من طرف فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية باتنة، إثر تحقيقاتهم بشأن اكتشاف بعض الوثائق المزوّرة في ملفات طلب تأشيرة السفر إلى بعض البلدان، حيث أفضت التحريات الأولية إلى تحديد هوية بعض الأشخاص من مستعملي تلك الوثائق، قبل أن تتوسع دائرة التحقيق لتكشف عن هوية المتورط في تزوير تلك الوثائق، والذي تم توقيفه برفقة شريكه البالغ من العمر 34 سنة، وتحويلهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق معهما.

وقد مكّنت عملية توقيف المشتبه فيهما من حجز مجموعة من العتاد المستعمل في التزوير والعديد من الأختام المقلدة، والخاصة بمؤسسات عمومية وخاصة، ومجموعة من جوازات السفر، ووثائق إدارية متنوعة، من بينها شهادات عمل وكشوفات للراتب وشهادات خاصة بالانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وثائق مصرفية أخرى تبين بأنها مزوّرة كلها كانت ستستعمل من طرف طالبيها الراغبين في الهجرة في تكوين ملفات طلب التأشيرات لدول العالم.

على إثر ذلك، تم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية باتنة لمواصلة التحقيق معهما والذي لايزال بحسب مصادرنا متواصلا وقد تتوسع دائرته ليشمل أطرافا أخرى قد تكون لها علاقة بهذه القضية، في انتظار إحالتهما على الجهات القضائية المختصّة.