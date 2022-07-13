كورونا تُرقد 38 جزائريا في المستشفيات ونظام صارم لاستقبال الحجاج

البروفيسور مهياوي يدعو إلى تطبيق البروتوكولات الصحية

دعا البروفيسور رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا الجزائريين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية لفيروس كورونا وعودة تطبيق البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات، من أجل كبح انتشار الفيروس الذي يعرف تصاعدا في مختلف دول العالم، حيث بلغ في بعض الدول الأوروبية 200 ألف تشخيص يوميا.

وأوضح المتحدث بأن الأمر الإيجابي والمطمئن هو أن أغلب تلك الحالات غير خطيرة ولم تسجل بسببها وفيات إلى غاية الآن، لكن التعقيدات قائمة بالنسبة للمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، وهو ما يجعل العودة إلى التلقيح والوقاية واحترام التباعد وارتداء الكمامة ضرورة قصوى في المرحلة الحالية، خاصة خلال موسم الاصطياف والأعراس وعودة الحجاج من البقاع المقدسة.

وقال مهياوي بأنّ الموسم الحالي ليس موسم أنفلونزا موسمية، ولكنه موسم الفيروسات الهوائية الأخرى، وعليه فإن مختلف الأعراض المسجلة التهابات في الحنجرة أو الحمى أو السعال وسيلان الأنف تستوجب الفحص لدى الطبيب المختص الذي يحدد نوعية الإصابة بالاعتماد على تحليل طبي يؤكدها أو ينفيها إذا تطلب الأمر، فالفيروس لا يزال موجودا ويجب أن نتعايش معه ونحمي أنفسنا.

وكشف عضو اللجنة العلمية عن تواجد 38 جزائريا يرقدون في المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا مع حالة واحدة تتواجد على مستوى العناية المركزة، فيما سجل أول أمس 29 إصابة جديدة.

وأردف المتحدث بأنّ اللجنة العلمية اجتمعت يوم الخميس الفارط لتدارس المستجدات والاستعدادات تحسبا لأي طارئ، مؤكدا تجنّد الطواقم الطبية واكتسابهم خبرة في الميدان للتعامل مع مختلف الإصابات الوافدة إليهم، وتم الاتفاق – يقول المختص – على إخضاع الحالات الخطيرة أو الصعبة للاستشفاء الفوري وخضوع بقية الإصابات البسيطة إلى الحجر المنزلي.

وأعلن البروفيسور مهياوي عن توفير نظام مراقبة عال على مستوى المطارات استعدادا لاستقبال الحجاج العائدين إلى أرض الوطن يوم الجمعة المقبل، حيث أفاد بأنّ كل الوسائل والإمكانات واليقظة معمول بها من أجل عدم انفلات أية حالة دون الخضوع للعلاج.

وأوضح أيضا أنّ الحجاج يخضعون لبروتوكول صحي خاص على مستوى الحدود ونظام خاص لمراقبة الحجاج العائدين بإظهار الجواز الصحي أو تحليل “البي سي آر”، كما أنّ اللّجنة الطبية المرافقة للبعثة الجزائرية تعمل على قدم وساق وتسهر على متابعة الوضع الصحي لحجاجنا الميامين.