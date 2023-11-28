كوريا الجنوبية تجدد الدعوة للرئيس تبون للمشاركة في قمة كوريا-إفريقيا

جانب من استقبال رئيس المجلس الشعبي الوطني لسفير كوريا الجنوبية

جددت كوريا الجنوبية دعوتها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمشاركة في قمة كوريا – إفريقيا المزمع عقدها السنة المقبلة بكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الجزائر يوكي جون، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

وذكر بوغالي السفير الكوري “بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتي اعتبرها استراتيجية، كما عبر عن أمله في أن ترقى هذه العلاقات إلى مستوى الإمكانيات الموجودة لدى البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري”.

وأشار رئيس المجلس إلى أن “قانون الاستثمار يفتح أفاقا جديدة للمستثمرين الأجانب من خلال الامتيازات التي يمنحها”.

كما دعا رجال الأعمال الكوريين إلى “الاطلاع على إمكانيات الاستثمار التي تزخر بها الجزائر خاصة وأن المنتوج الكوري لديه مكانة خاصة لدى المستهلك الجزائري”.

من جهته، عبر سفير كوريا الجنوبية عن “فخره بالشراكة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات”، مؤكدا على “ضرورة فتح أفاق جديدة للتعاون في مجال الاستثمار ورفع حجم التبادل التجاري بين الجزائر وكوريا”.