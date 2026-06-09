“كوسوب” تكشف مواعيد انعقاد الجمعيات العامة السنوية للشركات المدرجة في البورصة

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” عن رزنامة انعقاد الجمعيات العامة السنوية العادية لعدد من الشركات المدرجة في بورصة الجزائر، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 جوان الجاري.

وأوضح بيان اللجنة أن شركة مستشير ستعقد جمعيتها العامة العادية يوم السبت 27 جوان 2026 على الساعة الثامنة والنصف صباحاً، بالمعهد العالي للعلوم ببرج الكيفان في الجزائر العاصمة.

كما سيعقد بنك التنمية المحلية جمعيته العامة العادية يوم الأحد 28 جوان 2026 على الساعة التاسعة صباحاً، بفندق شيراتون سطاوالي بالجزائر العاصمة.

من جهتها، برمجت شركة بيوفارم جمعيتها العامة العادية يوم الإثنين 29 جوان 2026 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، بمقرها الاجتماعي الكائن بـ 18 طريق المنطقة الصناعية، شارع المحطة، حوش محي الدين، الرغاية، الجزائر العاصمة.

وتندرج هذه الاجتماعات الدورية في إطار التزامات الشركات المدرجة في السوق المالية تجاه المساهمين، من خلال عرض النتائج المالية ومناقشة مختلف المسائل المدرجة ضمن جدول الأعمال السنوي.