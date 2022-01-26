“كوني فاطمة”.. إعلان فرنسي يثير الجدل حول تكريس الفكر الاستعماري
أثار إعلان فرنسي خاص بالخدمات المنزلية جدلا واسعا في البلاد، بسبب احتوائه على صور نمطية تكرّس للفكر الاستعماري.
واعترض نشطاء وسياسيون على الإعلان الترويجي لشركة “Petit Fils”، بعد نشرها عبارة: “كوني فاطمة.. مساعدة رعاية منزلية يمكنها تكريس نفسها لخدمة سيمون وأندريه”، وذلك على لوحات إعلانية متحركة في العاصمة باريس.
« Devenez Fatima qui peut se dédier à Simone et André » ! On a touché le fond là 🤦🏼♀️🤦🏼♀️ et le pire c’est qu’ils sont payés pour débiter ce genre de conneries.. Message subliminal,l’art d’être influencé sans le savoir… pic.twitter.com/kk3ib89QMm
— Ayşe Taşkın (@Ayseadlina) January 20, 2022
وعبر الكثيرون عن استيائهم من الإعلان كون اسم “فاطمة” كان يطلق على خادمات المنازل العربيات خلال فترة الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا، وهو ما اعتبروه تكريسا للفكر الاستعماري ولصورة الخادم لقسم من المهاجرين.
Sidérant. Pour rappel, dans l’Algérie coloniale, le terme générique chez les “Européens” pour désigner leurs bonnes était les “Fatma”… pic.twitter.com/YlYiuWArDw
— Fabrice Riceputi (@campvolant) January 19, 2022
جدة والدي كانت اسمها فاطمة وكانت خادمة في بيت المستعمرين
“كوني فاطمة “اعلان للخادمات بفرنسا يمجد الماضي الاستعماري ويحي العنصرية في بلد الحريات
عبق من عطر الموت القادم الى الشرق : ايريك زمور#كوني_فاطمة #الجزائر#devenez_fatima#algerie pic.twitter.com/BA60QA664Q
— mourad faidi 💙 (@FdiMourad) January 25, 2022
ودافع مستخدمون عن المهاجرين، وقالوا بأن الإعلان فيه إساءة للمسلمين ولسكان شمال إفريقيا بشكل خاص، مؤكدين بأن من حقهم أن يحلموا بأن يكونوا في مهام ووظائف أخرى تلبي طموحاتهم في الحياة.
#devenez_fatima
Une publicité pour une entreprise française qui offense les musulmans et les habitants d’Afrique du Nord, car elle a des indications de colonialisme français, où il employait des femmes de ménage et les appelait Fatima.#France #raciste pic.twitter.com/Qn1kt4LuiZ
— haddad rached (@haddadrached) January 25, 2022
وبررت الشركة المتخصصة بتأمين العمّال والعاملات في مجالات مختلفة من الرعاية المنزلية بالقول: “منذ عام 2007 كانت مهمة الشركة مساعدة المسنين ورعاية الأطفال وتقديم خدمات التنظيف بفضل عمل 6 آلاف متخصص”.
Depuis hier, quelques personnes nous ont fait part de leur mécontentement ou incompréhension concernant l’une de nos affiches publicitaires « Devenez Fatima, une auxiliaire de vie à domicile qui peut se dédier à Simone et André » (1/5) pic.twitter.com/fBvsVVigwe
— Petits-fils (@petits_fils) January 20, 2022
وأضافت: “من بين مقدمي الرعاية هؤلاء فإن الأسماء الأربعة الأكثر شيوعاً في وكالاتنا هي كاثرين وماريا وفاطمة وكريستوف”.
Sans eux, l’aide à domicile n’existerait pas.
Sans eux, nos parents et grands-parents ne bénéficieraient pas de l’aide à domicile dont ils ont besoin.
Et Il est de notre devoir de les remercier.
Nous sommes Petits-fils grâce à Catherine, Maria, Fatima et Christophe pic.twitter.com/POi6nFy97T
— Petits-fils (@petits_fils) January 20, 2022
من جانبه قال الحزب الشيوعي الفرنسي في مدينة ليون إن الدعاية لها دلالات استعمارية، وأصدر بيانا بهذا الشأن جاء فيه: “هذه الدعاية ذات الدلالة الاستعمارية التي تَصِم إخواننا المواطنين من أصل شمال إفريقي أمر غير مقبول”.
وأضاف: “نطالب بإزالتها على الفور من شوارعنا… فرنسا لا تصنف مواطنيها على أساس لون بشرتهم أو أسمائهم. ولن نتسامح مع أي رسالة تنشر فكرة معاكسة وتعتدي على الآلاف من شعبنا”.
وعلقت وسيلة تمزالي الكاتبة والباحثة النسوية من أصول جزائرية على حسابها في فيسبوك: “التقطت هذه الصورة لملصق في الدائرة 13 في باريس، بالقرب من مكتبة فرنسا الكبيرة في 24 جانفي، وتعكس التصور الجمعي الاستعماري، كما تلقي الضوء بشكل كبير على الإنكار والتحريف بالرد بشكل عام…”.