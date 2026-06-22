كيف أصبحت البيانات الوطنية موردا استراتيجيا خارج السيادة؟ (1)

الجزائر على شاشات الآخرين:

في القرن العشرين كانت الدول تتنافس على امتلاك الأرض والموارد الطبيعية والممرات البحرية. أما في القرن الحادي والعشرين فإن الصراع الأكثر عمقا لا يدور حول ما يوجد فوق الأرض، بل حول ما يُعرف عنها.

لقد أصبحت البيانات المورد الاستراتيجي الأهم في العالم المعاصر، حتى بات بعض المفكرين يصفونها بأنها “نفط القرن الحادي والعشرين”، غير أن هذا الوصف لم يعد كافيا؛ فالنفط يمنح الثروة، بينما تمنح البيانات القدرة على التنبؤ والسيطرة والتوجيه وصناعة القرار.

واليوم تظهر الجزائر على آلاف الشاشات حول العالم أكثر مما تظهر على شاشاتها الوطنية. هناك شركاتٌ أجنبية تعرف خرائط المدن الجزائرية بالتفصيل، وتتابع حركة المرور لحظة بلحظة، وتمتلك أرشيفا ضخما من الصور الفضائية، وتجمع مؤشرات اقتصادية واجتماعية وسلوكية عن ملايين المستخدمين الجزائريين.

إن ما تجمعه هذه الشركات من بيانات يتجاوز بكثير ما يدركه المستخدم العادي، فكل صورة تُلتَقط، وكل موقع جغرافي يُزار، وكل عملية بحث على الإنترنت، وكل رحلة تنقل عبر تطبيقات الخرائط، وكل عملية شراء إلكترونية، وكل تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، تتحول إلى أجزاء متناثرة من لوحة معلوماتية عملاقة. ومع تراكم هذه الأجزاء عبر السنوات، تنشأ منظومة معرفية هائلة قادرة على رسم صورة دقيقة للغاية عن الأفراد والمؤسسات والدول، ليس فقط كما هي اليوم، بل كما يمكن أن تكون عليه غدا.

إن السؤال الحقيقي لم يعد: هل تمتلك هذه الجهات بيانات عن الجزائر؟بل أصبح: ما حجم ما تعرفه هذه الجهات عن الجزائر مقارنة بما تعرفه المؤسسات الجزائرية نفسها؟ وهنا تبدأ واحدة من أخطر القضايا الإستراتيجية التي ستواجه الدولة الجزائرية خلال العقود القادمة: السيادة على البيانات الوطنية.

صعود إمبراطورية البيانات العالمية:

لم تعد الشركات الرقمية الكبرى مجرد فاعلين اقتصاديين يعملون في أسواق التكنولوجيا، بل تحولت تدريجيا إلى كيانات عابرة للحدود تمتلك من أدوات النفاذ إلى المعلومات ما يجعلها أقرب إلى مؤسسات سيادية غير معلنة، فشركات مثل غوغل وميكروسوفت وميتا وأمازون، لم تعد تقتصر أدوارها على تقديم الخدمات التقنية أو تطوير الابتكارات الرقمية، بل أصبحت تدير شبكات معرفية عالمية قادرة على رصد حركة الأفراد والمجتمعات والاقتصادات والدول في الزمن الحقيقي، وهو ما منحها نفوذا استراتيجيا غير مسبوق في التاريخ الحديث.

وتكمن خطورة هذا التحوُّل في أن البيانات لم تعد مجرد مورد اقتصادي جديد، بل أصبحت المورد الاستراتيجي الأكثر قيمة في القرن الحادي والعشرين، تماما كما كان النفط في القرن العشرين. غير أن الفارق الجوهري بين الموردين يتمثل في أن النفط موردٌ مادي محدود يمكن قياسه ومراقبة تدفقاته، بينما البيانات مورد لا نهائي يتجدد باستمرار مع كل تفاعل بشري أو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. ومن هنا نشأت ظاهرة جديدة يمكن وصفها بـ”الرأسمالية المعرفية العالمية”، إذ أصبحت السيطرة على البيانات تعني عمليا السيطرة على المعرفة، والسيطرة على المعرفة تعني امتلاك القدرة على التأثير في السلوك وصنع القرار والتنبؤ بالمستقبل.

الأكثر إثارة للانتباه أن قيمة هذه البيانات لا تكمن في حجمها فقط، بل في قدرة الخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على استخراج الأنماط والعلاقات الخفية الكامنة داخلها، فالمسألة لم تعد تتعلق بمعرفة ما حدث، وإنما بالتنبؤ بما سيحدث. وهنا تنتقل القوة من مستوى المراقبة إلى مستوى الاستشراف، ومن جمع المعلومات إلى هندسة السلوك، فكلما ازدادت البيانات المتاحة، ازدادت قدرة هذه المنصات على فهم التوجهات الاقتصادية، واستشعار التحولات الاجتماعية، ورصد التغيرات السياسية، بل وحتى توقُّع الأزمات قبل ظهور مؤشراتها التقليدية.

إن ما تجمعه هذه الشركات من بيانات يتجاوز بكثير ما يدركه المستخدم العادي، فكل صورة تُلتَقط، وكل موقع جغرافي يُزار، وكل عملية بحث على الإنترنت، وكل رحلة تنقل عبر تطبيقات الخرائط، وكل عملية شراء إلكترونية، وكل تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، تتحول إلى أجزاء متناثرة من لوحة معلوماتية عملاقة. ومع تراكم هذه الأجزاء عبر السنوات، تنشأ منظومة معرفية هائلة قادرة على رسم صورة دقيقة للغاية عن الأفراد والمؤسسات والدول، ليس فقط كما هي اليوم، بل كما يمكن أن تكون عليه غدا.

والأكثر إثارة للانتباه أن قيمة هذه البيانات لا تكمن في حجمها فقط، بل في قدرة الخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على استخراج الأنماط والعلاقات الخفية الكامنة داخلها، فالمسألة لم تعد تتعلق بمعرفة ما حدث، وإنما بالتنبؤ بما سيحدث. وهنا تنتقل القوة من مستوى المراقبة إلى مستوى الاستشراف، ومن جمع المعلومات إلى هندسة السلوك، فكلما ازدادت البيانات المتاحة، ازدادت قدرة هذه المنصات على فهم التوجهات الاقتصادية، واستشعار التحولات الاجتماعية، ورصد التغيرات السياسية، بل وحتى توقُّع الأزمات قبل ظهور مؤشراتها التقليدية.

وفي هذا السياق، لم يعد الحديث عن “اقتصاد البيانات” كافيا لفهم طبيعة التحوُّل الجاري، بل أصبح من الأدق الحديث عن “الجغرافيا السياسية للبيانات”، فالدولة التي تفقد السيطرة على بياناتها الإستراتيجية لا تفقد مجرد معلومات رقمية، بل تفقد جزءا من قدرتها على فهم ذاتها وإدارة مستقبلها. وعندما تصبح خرائط المدن، وأنماط الاستهلاك، وحركة السكان، وسلوك الأسواق، وتفاعلات الرأي العامّ مخزَّنة ومحلَّلة خارج الحدود الوطنية، فإن ذلك يطرح أسئلة جوهرية حول مفهوم السيادة ذاته في العصر الرقمي.

ومن منظور استقصائي أعمق، يمكن القول إن العالم يشهد اليوم تشكُّل إمبراطورية جديدة لا تقوم على الاحتلال العسكري أو السيطرة الجغرافية المباشرة، بل على احتكار المعرفة وتدفقات البيانات. إنها إمبراطورية غير مرئية، لا ترفع أعلاما فوق الأراضي، لكنها تمتلك خرائط تفصيلية عن المجتمعات أكثر دقة مما تمتلكه بعض الحكومات نفسها. وفي هذا العالم الجديد، لم يعد السؤال الاستراتيجي الأهم هو: من يملك الأرض؟ أو من يملك الثروة؟ بل أصبح السؤال الأكثر حسما: من يملك البيانات؟ ومن يملك القدرة على تحويلها إلى معرفة؟ ومن يملك المعرفة التي تسمح له بتوقُّع المستقبل قبل الآخرين؟

ما هي البيانات الجزائرية الموجودة خارج السيادة الوطنية؟

1. الخرائط الوطنية:

تمتلك منصَّات الخرائط العالمية اليوم معلومات هائلة عن: الطرق الوطنية، والبنية التحتية، والمنشآت الحيوية، والكثافة العمرانية، والتوسع الحضري، وشبكات النقل. وأصبحت بعض الخرائط الأجنبية أكثر تحديثا من قواعد البيانات المحلية في العديد من الدول النامية. وهنا يظهر السؤال الاستراتيجي: من يملك الخريطة يملك القدرة على فهم المجال الحيوي للدولة. ومن يفهم المجال الحيوي يستطيع توقُّع تحركاته المستقبلية.

2. الصور الفضائية:

لم يعد الفضاء حكرا على الحكومات، فاليوم تقوم شركاتٌ تجارية بتصوير أجزاء واسعة من الكرة الأرضية بشكل شبه يومي. وتوجد صور عالية الدقة لـ: المنشآت الصناعية، والموانئ، والمطارات، والحقول النفطية، والمشاريع الإستراتيجية، والتوسُّع العمراني. وفي عالم الذكاء الاصطناعي لم تعُد قيمة الصورة في ذاتها، بل في القدرة على تحليلها آليًّا واستخراج المؤشرات منها، فالصورة الواحدة قد تكشف: مستوى النشاط الاقتصادي، وحجم البناء والتشييد، وحركة التجارة، والنشاط اللوجستي. وهو ما كان في الماضي جزءا من العمل الاستخباراتي التقليدي.

3. بيانات التنقل والحركة:

عندما يستخدم ملايين الجزائريين: تطبيقات الخرائط، وتطبيقات النقل، والهواتف الذكية، تُنتج كميات هائلة من البيانات المتعلقة بأنماط الحركة. ومن خلال هذه البيانات يمكن معرفة: المدن الأكثر نشاطا، وساعات الذروة، والمراكز الاقتصادية الصاعدة، واتجاهات التوسُّع العمراني، والأنشطة التجارية الموسمية. من ثمّ يصبح بالإمكان بناء نموذج رقمي للمجتمع الجزائري.

4. البيانات الاقتصادية:

تقوم الشركات العالمية بتحليل: عمليات الشراء، وحركة التجارة الإلكترونية، وأنماط الاستهلاك، وسلوك الأسواق. وبمرور الوقت تصبح لديها مؤشراتٌ اقتصادية دقيقة قد تسبق أحيانا الإحصاءات الرسمية. وهنا يتحوَّل الاقتصاد الوطني إلى مادة تحليل مستمرة خارج الإطار السيادي للدولة.

5. البيانات السكانية والاجتماعية:

تتضمن: الاهتمامات، والاتجاهات الفكرية، واللغات المستخدَمة، وأنماط التفاعل، والمؤشرات الديموغرافية. وهذه البيانات تمنح فهما عميقا للمجتمع. وفي عالم النفوذ المعلوماتي فإنَّ معرفة المجتمع تمثِّل نصف القوة.

الخطر الحقيقي ليس جمع البيانات بل احتكار تفسيرها:

يُعدّ التركيز المفرط على مسألة جمع البيانات أحد أكثر الأخطاء الإستراتيجية شيوعا في النقاشات المعاصرة حول السيادة الرقمية والأمن المعلوماتي، فالكثير من الدول والمؤسسات تنظر إلى البيانات باعتبارها جوهر المشكلة ومصدر القوة الرئيسي، في حين أن الحقيقة الأكثر عمقا وتعقيدا تكمن في مكان آخر.

يشهد العالمُ اليوم تشكُّل إمبراطورية جديدة لا تقوم على الاحتلال العسكري أو السيطرة الجغرافية المباشرة، بل على احتكار المعرفة وتدفقات البيانات. إنها إمبراطورية غير مرئية، لا ترفع أعلاما فوق الأراضي، لكنها تمتلك خرائط تفصيلية عن المجتمعات أكثر دقة مما تمتلكه بعض الحكومات نفسها. وفي هذا العالم الجديد، لم يعد السؤال الاستراتيجي الأهم هو: من يملك الأرض؟ أو من يملك الثروة؟ بل أصبح السؤال الأكثر حسما: من يملك البيانات؟ ومن يملك القدرة على تحويلها إلى معرفة؟ ومن يملك المعرفة التي تسمح له بتوقُّع المستقبل قبل الآخرين؟

البيانات، مهما بلغ حجمُها واتساع نطاقها، تبقى مجرد مادة خام عديمة القيمة الإستراتيجية ما لم تُصهَر داخل منظومات تحليلية قادرة على استخراج المعنى منها وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام. إن الخطر الحقيقي لا يتمثل في امتلاك البيانات فحسب، بل في احتكار القدرة على تفسيرها وفهم دلالاتها واستشراف ما تخفيه من اتجاهات ومسارات مستقبلية.

وفي العصر الرقمي لم تعد القوة تُقاس بحجم المعلومات المخزَّنة، وإنما بقدرة الفاعل على تحويل الفوضى المعلوماتية إلى رؤية واضحة، وتحويل ملايين النقاط الرقمية المتناثرة إلى صورة متكاملة تكشف ما لا تراه العين المجرَّدة. ومن هنا تبرز الأهمية الإستراتيجية للخوارزميات المتقدِّمة والذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تمثِّل العقل المحرِّك لإمبراطوريات البيانات الحديثة، فهذه الخوارزميات لا تكتفي بجمع الوقائع، بل تربط بينها، وتستكشف العلاقات الخفيَّة التي لا تظهر في التحليلات التقليدية، وتبني نماذج تنبُّؤية تسمح بفهم الحاضر واستشراف المستقبل بدرجة متزايدة من الدقة.

إن ألف قاعدة بيانات، مهما بلغت ضخامتُها، لا تساوي شيئا أمام خوارزمية قادرة على اكتشاف الأنماط العميقة وتحويلها إلى استنتاجات إستراتيجية قابلة للتوظيف في السياسة والاقتصاد والأمن، فالبيانات في حد ذاتها لا تتحدث، ولا تقدم تفسيرا تلقائيا للواقع، وإنما تحتاج إلى عقل تحليلي قادر على فك شفراتها. ولهذا السبب فإن الدول التي تمتلك كميات هائلة من البيانات من دون امتلاك أدوات تحليل متقدمة قد تجد نفسها في موقع أضعف من جهات تمتلك بيانات أقلّ لكنها تملك قدرات أعلى على تفسيرها واستثمارها.

تمتلك منصَّات الخرائط العالمية اليوم معلومات هائلة عن: الطرق الوطنية، والبنية التحتية، والمنشآت الحيوية، والكثافة العمرانية، والتوسع الحضري، وشبكات النقل. وأصبحت بعض الخرائط الأجنبية أكثر تحديثا من قواعد البيانات المحلية في العديد من الدول النامية. وهنا يظهر السؤال الاستراتيجي: من يملك الخريطة يملك القدرة على فهم المجال الحيوي للدولة. ومن يفهم المجال الحيوي يستطيع توقُّع تحركاته المستقبلية.

والأخطر من ذلك أن احتكار تفسير البيانات يمنح صاحبه سلطة معرفية تتجاوز بكثير سلطة امتلاك المعلومات نفسها، فمن يملك أدوات التحليل يستطيع تحديد ما هو مهمّ وما هو غير مهم، وما هو تهديد وما هو فرصة، وما يجب مراقبته وما يمكن تجاهله. وبهذا المعنى يصبح التحكم في التحليل شكلا جديدا من أشكال التحكم في الإدراك وصناعة التصورات الإستراتيجية، فالمشكلة لا تكمن فقط في معرفة ما يحدث داخل مجتمع أو دولة، بل في امتلاك القدرة على فهم أسباب ما يحدث والتنبؤ بما سيحدث لاحقا.

وفي بيئة دولية تتزايد فيها المنافسة على النفوذ المعرفي، أصبحت الخوارزميات بمثابة مراكز استخبارات غير تقليدية تعمل على مدار الساعة، تجمع الإشارات المتناثرة من مختلف المصادر، وتعيد تركيبها في صورة مؤشِّرات وإنذارات وتوقعات. ومن هنا تتشكل فجوة إستراتيجية جديدة بين الدول؛ ليست فجوة في امتلاك البيانات، وإنما فجوة في امتلاك الذكاء التحليلي القادر على تحويل البيانات إلى قوة، فالدولة التي تمتلك البيانات من دون قُدراتٍ تحليلية متقدِّمة تشبه دولة تمتلك حقولا هائلة من النفط لكنها تفتقر إلى المصافي والتقنيات اللازمة لتحويله إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

لم يعد الفضاء حكرا على الحكومات، فاليوم تقوم شركاتٌ تجارية بتصوير أجزاء واسعة من الكرة الأرضية بشكل شبه يومي. وتوجد صور عالية الدقة لـ: المنشآت الصناعية، والموانئ، والمطارات، والحقول النفطية، والمشاريع الإستراتيجية، والتوسُّع العمراني. وفي عالم الذكاء الاصطناعي لم تعُد قيمة الصورة في ذاتها، بل في القدرة على تحليلها آليًّا واستخراج المؤشرات منها، فالصورة الواحدة قد تكشف: مستوى النشاط الاقتصادي، وحجم البناء والتشييد، وحركة التجارة، والنشاط اللوجستي. وهو ما كان في الماضي جزءا من العمل الاستخباراتي التقليدي.

لذلك فإن معركة المستقبل لن تكون مجرد سباق نحو جمع المزيد من البيانات، لأن البيانات ستصبح متاحة بكميات غير مسبوقة للجميع. أما التحدي الحاسم فسيتمثل في بناء منظومات وطنية للذكاء التحليلي قادرة على إنتاج المعرفة الإستراتيجية بصورة مستقلة. إنها معركة العقول والخوارزميات أكثر مما هي معركة الخوادم وقواعد البيانات. وفي هذا السياق، ستصبح السيادة الحقيقية للدول مرتبطة بقدرتها على امتلاك أدوات التفسير والتحليل والاستشراف، لأن من يحتكر تفسير البيانات لا يكتفي بفهم الواقع، بل يمتلك القدرة على التأثير في مساره وصياغة مستقبله.

… يُتبع