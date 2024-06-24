كيف تؤثر عقد الوالدين على خياراتنا العاطفية والحميمية؟

في الكثير من اضطرابات العلاقات الزوجية، التي عالجناها في أعداد سابقة من مجلتنا، كانت أسبابها تعود إلى مشاكل طبعت علاقة أحد الزوجين بوالديه، أو أحدهما وهو طفل. والحقيقة، أن لعلاقة الطفل بأبويه تأثيرا كبيرا وخطيرا على مستقبله العاطفي والحميمي، فضلا عن تأثيرها كذلك على أصعدة عدة من حياته ومستقبله. وهذا، ما يسمى في الغرب بـ”دادي ومامي إيشوز”، أي قضايا أو عُقد الأب والأم، التي تنعكس عل شخصية الابن لاحقا، وعلى تعامله وتفاعله مع شريكه الزوجي.

هذا ما جناه عليّ أبي

daddy issues دادي إيشوز، هو مصطلح عامي غير طبي، ترجمته بالعربية تتم بمصطلحات عديدة، مثل عقدة أو اضطرابات أو مشاكل الأب. وهو يشير إلى وجود مشاكل نفسية لدى الشخص، نتيجة معاملة خاطئة أو قاسية تلقاها في طفولته من طرف والده، ما أنتج عنده عدة عقد نفسية، ستؤثر لاحقا على عدة أصعدة من حياته، خاصة في ما يتعلق بحياته العاطفية والجنسية. فالطفل الذي ينشأ في أسرة ليس فيها شخصية أب عاطفية أو جسدية، سيواجه صعوبة في تنظيم عواطفه في ما بعد البلوغ، لأن تعرضه لمواقف غير صحية من الناحية النفسية من طرف الأب، مثل عدم تواجده لفترات طويلة في حياته، أو لقسوته في تعامله معه، سيؤدي إلى تطوير مشاكل نفسية تؤثر في علاقاته المستقبلية.

سوء اختيار عاطفي

للدادي إيشوز عدة أعراض، نذكر منها إحساس الشخص الدائم بأنه لا يستحق الحب والتقدير، ما يجعله يبذل الكثير من الجهد لإرضاء الآخرين، ومحاولة اكتساب محبتهم، ما يدفعه إلى كثرة التنازل والتضحية، خوفا من أن يخسر من يحبه. وهذا، ما يجعله دائما الحلقة الأضعف في علاقاته العاطفية والزوجية. كما أنه من الأساس يسيء اختياراته العاطفية. فينتقي أشخاصا غير مناسبين له. كأن تقع فتاة شابة في حب رجل من عمر والدها. هذا، إضافة إلى عدم الثقة في الآخرين، والتعامل معهم بحذر، واللجوء إلى ممارسة الفاحشة عند الوصول إلى سن البلوغ لتعويض تلك النقائص.

مامي إيشوز

وفي المقابل، هناك مصطلح مماثل للأول، وهو مامي إيشوز mommy issues و/أو مشاكل الأمومة، التي تشير إلى إصابة الشخص بعقد ومشاكل نفسية، نتيجة علاقة أمومة مؤلمة أو متباعدة. وقد تختلف أعراض المامي إيشوز بين الذكور والإناث. فقد تكبر الفتاة التي لها أم مفرطة في إصدار الأحكام أو قاسية بتقدير ذات منخفض. أما الذكور، فإن ذلك قد يخلق لديهم تصورا معقدا عن العلاقة الحميمية، التي قد يستخدمونها لتعزيز احترامهم لأنفسهم. كما قد يدمنون ممارسة أنماط حميمية غريبة، كالسادية والمازوشية.

زيادة وعي

ينصح المصابون بمامي أو دادي إيشوز بزيارة طبيب نفسي متخصص في علاج المشكلة، ورفع مستوى وعي المريض وتذكيره بإنجازاته ومحاولة المحيطين به رفع ثقته بنفسه.