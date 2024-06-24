كيف تتصرف إذا اندلع حريق في المنزل؟

إذا اندلعت النيران في شيء ما في المنزل، يجب أن تعرف أن هناك أنواعا عديدة من الحرائق، وما ينجح في إطفاء نوع واحد، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تأجيج لهيب نوع آخر.

ولهذا السبب من المهم جدا فهم كيفية إطفاء الحريق وما يجب فعله واستخدامه اعتمادا على نوع النار، وإعداد خطة للهروب إذا لم يتم السيطرة على الوضع.

لماذا تشتعل الحرائق في المنزل بسرعة؟

هناك بعض الأثاث في المنزل يساعد على سرعة انتشار النيران، مثل:

– وجود مواد سريعة الالتهاب مثل البنزين

– الأرائك المصنوعة من رغوة البولي يوريثان

– الأثاث المصنوع من مادة ( أم دي أف)

تحترق هذه المواد أسرع بثماني مرات من العناصر المصنوعة من مواد طبيعية مثل الخشب الصلب، ونتيجة لذلك، أصبح لدى أصحاب المنازل اليوم متوسط 3 دقائق للخروج من المنزل بأمان أثناء الحريق، مقارنة بـ 17 دقيقة قبل 40 عاما، بحسب موقع thisoldhouse.

كيفية إطفاء حرائق المطبخ

وفقا إحدى الدراسات، تبدأ حرائق المنازل في المطبخنظرا لكمية الحرارة والمواد القابلة للاشتعال التي تستخدمها عند الطهي، ربما ليس من المستغرب أن يتسبب الطهي في إشعال ما يقرب من نصف حرائق المنازل.

ومن الضروري أن تفهم أن هناك طرقا مختلفة للتعامل مع حرائق الطهي اعتمادا على مصدر اللهب.

حرائق الميكروويف والفرن

إذا اندلع حريق في الميكروويف أو الفرن، أبقِ الأبواب مغلقة وأطفئ مصدر الحرارة.

مع إغلاق الباب، فإن نقص الأكسجين يتسبب في إخماد النار، ولكن إذا بدأت النيران بالخروج من أعلى أو جوانب أو أسفل الفرن أو الميكروويف، فاستخدم طفاية حريق متعددة الأغراض أو صودا الخبز لإخمادها.

وعند استخدام طفاية الحريق، قم دائما بالتصويب نحو قاعدة ومصدر اللهب.

حرائق الشحوم

تعتبر حرائق شحوم المطبخ خطيرة للغاية لأنها تحترق بشدة، ويمكن أن تتناثر الشحوم بسهولة على الأسطح الأخرى القابلة للاشتعال أو حتى عليك.

لا تقم بإلقاء الماءعلى نار الشحوم لأنه سوف ينزل إلى قاع الإناء، حيث يصبح ساخنا جدا وينفجر في النهاية، مما يؤدي إلى إرسال الشحوم والماء الحارقة في كل مكان.

ماذا يجب أن تفعل؟

-أطفئ النار ولا تحرك القدر لأن ذلك قد يتسبب في تناثر الزيت المحترق.

– قم بتغطية النيران بغطاء معدني،وتجنب الأغطية الزجاجية، لأن الحرارة الشديدة قد تتسبب في تحطمها.

– يمكنك إطفاء حريق أصغر عن طريق إخماد النيران بصودا الخبز،وتجنب الدقيق أو السكر، حيث يمكن أن يؤدي إلى انفجار يشبه الديناميت.

ماذا تفعل بشأن الحريق الكهربائي؟

تعد الأسلاك الخاطئة سببا شائعا للحرائق الكهربائية، مثل التحميل الزائد على المنافذ الكهربائية، أو تراكم الوبر المجفف، أو استخدام عدد كبير جدا من أسلاك التمديد، أو السماح للأجهزة بالسخونة الزائدة.

-لا تستخدم الماء أبدا لإطفاء حريق كهربائي تجنبا لخطر الصعق بالكهرباء.

لإطفاء حريق كهربائي:

– استخدم طفاية حريق متعددة الأغراض، أو طفاية حريق من النوعc،أو استخدم صودا الخبز.

– افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء إذا كان بإمكانك القيام بذلك بأمان.

– قم بإيقاف تشغيل الجهاز من المفتاح الرئيسي، وفقا لموقع forbes.

كيف تتأهب للحريق؟

– ضع أجهزة إنذار الدخان في منزلك، اختبرها شهريا واستبدل البطاريات حسب الحاجة.

– قم بإنشاء خطة للهروب في حالة اندلاع حريق في البيت، وحدد طريقين للخروج من كل غرفة وخصص مكانا للاجتماع بالخارج.

– احتفظ بطفاية حريق في مطبخك، وتعرف على كيفية استخدامها بشكل صحيح والحفاظ عليه وفقا لتعليمات الشركة المصنعة.

– بطانية إخماد الحرائق أو كما تُسمى بغطاء الحرائقتُعد من أبرز طرق إطفاء الحرائق يدويا، حيث تقوم بحماية الشخص أثناء الهرب، وذلك لكونها مُصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

– جهاز الرش الأوتوماتيكي: يُساعد على إطفاء الحريق تلقائيا فور نشوبه بواسطة الماء.

ماذا تفعل إذا اندلع حريق؟

إذا كان الحريق في بدايته، أطفئه باستخدام طفاية الحريق.

أنقذ أولا الأشخاص المعرضين للخطر خاصة الأطفال الصغار.

البحث عن طريق بديل للخروج مثل النافذة

إن لم تتمكن من الخروج، قم بتغطية الفتحات والشقوق حول الأبواب بقطعة قماش واتصل بالطوارئ

إذا اشتعلت النيران في ملابسك، فعليك التمدد أرضا وتغطية وجهك والتدحرج يمينا ويسارا حتى تتوقف النار أو استعمل بطانية لإخمادها، وفق ما نشره موقع bayut.

نصائح أخرى

– إذا اندلع حريق، فابق هادئا، واخرج من المبنى بسرعة، وابق بالخارج.

– تحسس مقبض الباب والشقوق حول الباب قبل فتحه، إذا شعرت بالحرارة، فلا تفتح الباب، الأبواب المغلقة يمكن أن تمنع انتشار الحريق.

– إذا واجهت دخانا، فانزل إلى مستوى منخفض وازحف إلى مخرجا، حسب موقعstaysafe.