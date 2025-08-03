كيف تحصل على الجنسية البريطانية بسهولة؟.. 7 خطوات يجب أن تعرفها

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية مجموعة من النصائح المساعدة على تجنب الرفض خلال التقديم للحصول على الجنسية البريطانية، التي تعتبر حلما للكثيرين.

والحصول على الجنسية ليس بالأمر السهل، ويشمل عدة شروط ومعايير يجب استيفاؤها، وفي ما يلي الخطوات الـ7 لتجنب الرفض:

1ـ اجتياز الاختبارات الإلزامية

يتطلب التقديم للحصول على الجنسية البريطانية اجتياز اختبارين إلزاميين:

اختبار اللغة الإنجليزية B1:

يجب على المتقدم إثبات أنه يمتلك مستوى B1 في اللغة الإنجليزية. تكلفة هذا الاختبار 150 جنيهًا إسترلينيًا. في حال إتمام الشخص لسنة دراسية واحدة في المملكة المتحدة أو خضوعه لاختبار اللغة للحصول على تأشيرة سابقة، يمكن أن يتم إعفاؤه من هذا الاختبار. يتم إرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بعد بضعة أيام، ويظل الاختبار صالحًا لمدة عامين.

اختبار الحياة في المملكة المتحدة:

يتضمن هذا الاختبار أسئلة حول التاريخ البريطاني، ثقافة البلد، المؤسسات، والقيم. تكلفة الاختبار 50 جنيهًا إسترلينيًا، ويجب على المتقدم المراجعة الجيدة قبل الخضوع للاختبار، لأن نسبة النجاح تكون حوالي 70%.

2ـ التحقق من مدة الإقامة في المملكة المتحدة

لكي تكون مؤهلاً للتقديم، يجب أن تكون قد عشت في المملكة المتحدة لمدة 5 سنوات (أو 3 سنوات إذا كنت متزوجًا من مواطن بريطاني). كما يجب أن لا تتجاوز مدة غيابك عن المملكة 450 يومًا خلال السنوات الخمس، ولا أكثر من 90 يومًا خلال العام الأخير. يجب على المتقدم أيضًا تقديم تفاصيل دقيقة حول أي سفر خارج البلاد.

3ـ إكمال الملف

يجب على المتقدم إعداد نموذج التقديم سواء عبر الإنترنت أو الورق (لكن الورقي يستغرق وقتًا أطول). المستندات المطلوبة تشمل:

ـ إثبات الإقامة

ـ اجتياز الاختبارات المطلوبة

ـ سجل جنائي نظيف

ـ تقديم توصيتين

وتُضاف تكاليف تصل إلى 1735 جنيهًا إسترلينيًا كإجمالي رسوم التقديم غير القابلة للاسترداد.

4ـ تسجيل البيانات البيومترية

في غضون 45 يومًا من تقديم الطلب، يجب تحديد موعد لأخذ البصمات وصورة المتقدم عبر مزود الخدمة TLSContact. يتم التعامل مع الجوانب الإدارية لطلب التأشيرة من خلال هذه الخدمة.

5ـ انتظار الرد

بعد تقديم الطلب، يستغرق الرد عادةً حوالي شهرين كحد أقصى 6 أشهر. في حال القبول، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يؤكد ذلك.

6ـ حضور الحفل

في حال قبول طلبك، يجب عليك حضور حفل التجنس خلال 90 يومًا من القبول، حيث يؤدي المتقدم القسم ويستلم شهادة الجنسية.

7ـ التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني

بعد الحصول على الجنسية، يمكن للمتقدم التقدم للحصول على جواز السفر البريطاني:

ـ التكلفة: 107 جنيهات إسترلينية.

ـ موعد التسليم: بعد حوالي 3 أسابيع.

ـ المستندات المطلوبة: صورة شخصية، جواز سفر البلد الأصلي، وغيرها من المستندات.