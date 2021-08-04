كيف تعرفون مقاسكم في الأزياء بحسب بلد صنعها

بين الماركات الإيطالية الفرنسية والإنجليزية

بشكل عام، عند شراء الملابس، يتم تدوين مختلف المقاسات بحسب البلدان. ولكن، أحيانا كثيرة، لا نعثر على معادلات المقاسات، ونقع في حيرة من أمرنا. ومع ذلك، إذا لم تجدوا هذه المعادلات بين البلدان المختلفة، فلا تقلقوا، سنعطيكم فكرة عن بعض الاختلافات بين البلدان، في مقاس الملابس والأحذية.

فمثلا، تنورة، أو تي شرت، أو توب، أو جيليه، مقاس 34 في فرنسا، هي نفسها في إسبانيا.. أما في إنجلترا، فالمقاس يساوي 6، وفي الولايات المتحدة 4، أما في إيطاليا، فهو 38 .

وعلى هذا الأساس، يمكنك إضافة 2 في كل مرة، بمعنى أن مقاس 36 فرنسي، هو 8 في إنجلترا، و6 في الولايات المتحدة، في إيطاليا 40و..

وهناك عدة طرق لمعرفة مقاس السروال المناسب لك. فمثلا، مقاس 36 فرنسي أو إسباني، يساوي مقاس خصر 72 سنتيمترا. ومثلا، مقاس 50، يساوي 100 سنتيمتر.

في ما يخص مقاس الحذاء النسوي، فهو مختلف قليلا. فالمقاسات لا يضاف إليها 2، بل واحد. بمعنى أوضح، حذاء مقاس 36 فرنسي، يعادل مقاس 24 إيطالي و3 إنجليزي و5 أمريكي. وبهذا الحساب، أضيفي 1 كل مرة لمعرفة معادلة الأرقام في باقي المقاسات..

بالنسبة إلى الرجال، الأمر أكثر تعقيدا.. فمثلا، سترة بدلة مقاس 44 أوروبي، هي ذاتها 34 في إنجلترا والولايات المتحدة، ولكنها في اليابان بالمقاسات سمول وميدل ولارج وغيرها.

في ما يخص القميص، فمقاس 36 في أوروبا، يعادل مقاس 14 في إنجلترا، و37 في أوروبا هي 37.5

في إنجلترا..

أما في ما يخص السروال، فمقاس 38 فرنسي يساوي 26 إنجليزي و”سمول” في أمريكا.

أما الحذاء الرجالي، فالمقاس موحد في أوروبا، ماعدا إنجلترا، فحذاء مقاس 40 مثلا، يساوي 7.5 في إنجلترا.

نصيحة: إذا ترددت بين حجمين، فمن الأفضل اختيار المقاس الأكبر.