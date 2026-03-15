كيف يتحول “جامع الجزائر” إلى منصة تعليمية رقمية عالمية؟

يقف جامع الجزائر شامخًا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، كأنّه قصيدةٌ معمارية تنسج خيوطها بين زرقة البحر وصفاء السماء، فيتجلّى بوصفه منارة حضارية يتعانق فيها عبق التاريخ مع بهاء الحداثة. وليس هذا الصرح المهيب مجرد فضاء تقام فيه الصلاة، بل مشروع حضاري واسع الأفق، صُمّم ليكون نقطة التقاء بين الروح والمعرفة، وبين رسالة الدين وآفاق العلم والتكنولوجيا، ففي زمن تتسارع فيه التحولات الكبرى بفعل الثورة الرقمية وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أعادت تشكيل طرائق التفكير وأنماط التعلم وأساليب إنتاج المعرفة، ينهض الجامع بدورٍ يتجاوز الوظيفة التقليدية للمساجد ليصبح فضاءً جامعًا تتكامل فيه القيم الروحية مع الرؤية المعرفية للمستقبل.

دُشِّن جامع الجزائر سنة 2020 في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، ليحتل مكانة رفيعة بوصفه ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ويمتد هذا المعْلم المعماري الفريد على مساحة تقارب 27.75 هكتارًا، بينما تبلغ مساحة قاعة الصلاة نحو 20 ألف متر مربع، قادرة على احتضان أكثر من 120 ألف مصلٍ في مشهد إيماني مهيب يعكس عظمة الجماعة ووحدة الروح. أما مئذنته الشاهقة التي ترتفع إلى 265 مترٍ، فتقف كرمز معماري فريد، هي الأعلى بين مآذن المساجد في العالم، وكأنها إصبع نورٍ يشير إلى السماء، حاملةً رسالة حضارية تعانق العلو المعماري بسمو المعنى.

غير أنّ عظمة هذا الجامع لا تُقاس باتساع مساحته أو بارتفاع مئذنته فحسب، بل تتجلّى بصورة أعمق في منظومته العلمية والثقافية التي تمنحه روحًا نابضة بالحياة. وتُشرف على هذه الرؤية العلمية شخصية أكاديمية مرموقة هي محمد القاسمي الحسني عميد الجامع، الذي عمل رفقة فريقه الأكاديمي على صياغة رؤية متكاملة تجعل من جامع الجزائر مركزًا علميًّا رائدًا، يجمع بين العبادة والتعليم والبحث العلمي والحوار الحضاري، فالمسجد في هذا التصور ليس فضاءً روحياً فحسب، بل مؤسسة معرفية تستعيد الدور التاريخي للمساجد الكبرى التي كانت عبر العصور مراكز لإنتاج العلم وإشعاع الفكر.

وفي قلب هذه المنظومة العلمية، تحتضن أروقة الجامع المدرسة العليا دار القرآن، وهي مؤسسة أكاديمية تُعنى بتقديم برامج متقدمة في الدراسات العليا في مجالات علوم القرآن واللغة والتفسير، وصولًا إلى برامج الدكتوراه. وتسعى هذه المدرسة إلى إعداد جيل جديد من الباحثين القادرين على الجمع بين عمق التراث الإسلامي ومتطلبات العصر، في رؤية علمية متوازنة تمزج بين أصالة المرجعية الإسلامية وروح الاجتهاد المعرفي المعاصر.

ولا يكتمل هذا المشهد الحضاري إلا بما يضمه الجامع من فضاءات معرفية وثقافية واسعة؛ إذ يحتضن مكتبة كبرى تضم مئات الآلاف من الكتب والمخطوطات، إلى جانب قاعات محاضرات وندوات ومرافق تعليمية حديثة، فضلًا عن متاحف تستعرض صفحات من التراث الثقافي والحضاري للعالم الإسلامي. وهكذا يتحوَّل الجامع إلى فضاء معرفي نابض تتلاقى فيه مسارات العلم والثقافة والحوار، في امتداد طبيعي لتقاليد علمية عريقة جسَّدتها مؤسساتٌ تاريخية كبرى مثل الجامع الأزهر في القاهرة الذي تأسَّس سنة 970م، وجامع عقبة بن نافع في القيروان الذي شُيِّد سنة 670م، وهما نموذجان بارزان لمراكز علمية أضاءت عبر القرون دروب المعرفة وأسهمت في تشكيل ملامح الحضارة الإسلامية وإشعاعها في العالم.

حتمية الانخراط في عوالم الاقتصاد المعرفي

في ظل هذا المشهد العالمي المتغير، يبرز سؤال محوري: كيف يمكن لجامع الجزائر أن يساهم في هذا التحوُّل المعرفي؟ إن الإجابة تكمن في تحويل هذا الصرح إلى منصة معرفية رقمية عالمية تجمع بين عمق التراث الإسلامي وإمكانات التكنولوجيا المعاصرة؛ فالمكتبة الكبرى التي يحتضنها الجامع يمكن أن تتحول إلى مكتبة رقمية عالمية تُرقمن فيها آلاف المخطوطات والكتب النادرة، لتصبح متاحة للباحثين في مختلف القارات. كما يمكن للمدرسة العليا دار القرآن أن تطور برامج تعليمية متقدمة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص القرآنية واللغوية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الدراسات القرآنية والفقهية واللسانية، ويمنح الباحثين أدوات علمية دقيقة لفهم النصوص واستكشاف أبعادها الدلالية.

وقد أدرك المفكر الجزائري الراحل مولود قاسم نايت بلقاسم منذ عقود هذه الوظيفة الحضارية للمسجد حين قال إن «المسجد في الإسلام لم يكن يومًا مجرد مكان للعبادة، بل كان مدرسةً للعلم، ومنبرًا للفكر، ومصنعًا للرجال الذين يصنعون التاريخ». وهذه الرؤية تعيد إلى الأذهان الدور التاريخي الذي اضطلعت به المساجد الكبرى في الحضارة الإسلامية، إذ كانت حلقات العلم والفقه واللغة والفلسفة تُعقد في أروقتها، ومنها انطلقت حركة علمية وفكرية ساهمت في بناء واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية.

ومن هذا المنطلق، يستطيع جامع الجزائر أن يطلق منصات تعليمية مفتوحة تقدم دروسًا ومحاضرات في الفقه والفكر الإسلامي واللغة العربية، يستفيد منها ملايين الطلاب والباحثين في إفريقيا وآسيا وأوروبا. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن عدد سكان القارة الإفريقية يناهز 1.57 مليار نسمة في عام 2026، أي ما يقارب خُمس سكان العالم، الأمر الذي يجعلها فضاءً واعدًا للمبادرات التعليمية الرقمية الكبرى. وفي هذا السياق، يمكن للجامع أن يتحول إلى منصة معرفية مركزية للقارة الإفريقية تساهم في نشر العلم وتعزيز التواصل الفكري بين شعوبها.

وبالنظر إلى الموقع الجغرافي والثقافي للجزائر، الواقعة عند ملتقى الفضاء المتوسطي وعمقها الإفريقي، يمتلك جامعُ الجزائر مؤهِّلات فريدة ليكون جسرا حضاريا بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، ويعيد إحياء تقاليد التواصل العلمي التي ازدهرت في تاريخ إفريقيا الإسلامية، فقد شهدت القارة عبر قرون طويلة ازدهار مراكز علمية كبرى في دول وممالك إسلامية مثل إمبراطورية مالي التي تأسست سنة 1235م على يد سندياتا كيتا، وكذلك إمبراطورية صنغاي التي بلغت أوجها في القرن الخامس عشر. وكانت مدنٌ علمية شهيرة مثل تمبكتو قبلة للعلماء والطلاب، إذ ازدهرت فيها المكتبات والمدارس التي ساهمت في إشعاع المعرفة الإسلامية في القارة الإفريقية.

الرقمنة طريق الريادة المعرفة العالمية لجامع الجزائر

إن هذا المشروع الكبير يعكس رؤية شاملة لمستقبل التعليم والبحث داخل الجامع، مواكبًا للعولمة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، ومستجيبًا لنداء العصر في نشر المعرفة وإشاعة العلم.

أول هذه المحاور يتمثل في رقمنة المكتبة والمخطوطات التراثية، التي تضم أكثر من 650,000 كتاب ومخطوطة نفيسة. تحويلُ هذه الكنوز إلى مكتبة رقمية عالمية يمنح الباحثين نافذة فريدة على إرث لا يقدَّر بثمن، مزوّدًا بأدوات بحث ذكية تعتمد الذكاء الاصطناعي، مع توقع نحو 500,000 زيارة رقمية سنويًّا خلال ثلاث سنوات، ليصبح الجامع منصة معرفية تتجاوز حدود الزمان والمكان.

ثم تأتي المدرسة العليا دار القرآن، التي لا تكتفي بالتعليم التقليدي، بل تقدم برامج الدكتوراه في علوم القرآن والتفسير، والفقه المالكي، واللغة العربية واللسانيات وعلوم العمران والهندسة والعلوم الدقيقة مستقبلا مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل والدراسات البحثية. ويستهدف المشروع استقبال نحو 2,000 طالب باحث خلال أول خمس سنوات، مع منح دراسية تمثل 30٪ من إجمالي الطلاب، وتعاون مع 20 جامعة دولية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي العالمي.

ولا يقل أهمية إطلاق منصات تعليمية مفتوحة على الإنترنت (MOOCs)، تقدِّم محتوى تفاعليًّا بعدة لغات، تشمل العربية، والفرنسية، والإنجليزية، مع خطط لاحقة لتوسيعها للغاتٍ إفريقية مثل السواحلية والهوسا والأمازيغية، مستهدفة 3 ملايين متعلم خلال خمس سنوات عبر أكثر من 500 دورة تعليمية في الفقه، والفكر الإسلامي، واللغة العربية، والتقنيات الحديثة للعلوم الإنسانية.

ويشكل تكوين الأئمة والدعاة محورًا حيويًّا، من خلال برامج تجمع بين التعلم الرقمي والتدريب العملي، لتطوير مهاراتهم العلمية والدعوية. ويخطط المشروع لتدريب أكثر من 10,000 إمام وداعية، وإنشاء 4 مراكز تدريب إقليمية في شمال إفريقيا وغربها، لتوسيع تأثير الجامع في بناء قيادات دينية مثقفة وقادرة على التواصل المعرفي مع المجتمع.

ويستند محور الشراكات البحثية الدولية إلى شبكة تعاون واسعة مع 30 مؤسسة بحثية عالمية في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، لإطلاق أكثر من 150 مشروع بحثي خلال خمس سنوات، ونشر نحو 200 ورقة علمية سنويًّا في مجلات عالمية معتمدة، ليصبح جامع الجزائر مركز إشعاع علمي ومعرفي عالمي.

أما مختبرُ الذكاء الاصطناعي وتحليل النصوص، فيعمل على تطوير أدوات متقدمة لمعالجة النصوص الفقهية والقرآنية والمخطوطات القديمة، بما يتيح للباحثين تحليل أكثر من 100,000 صفحة سنويًّا بدقة متناهية، واستخراج الفتاوى والمفاهيم والمصطلحات بأسلوب مبتكر وسهل الوصول.

ويتوسع محور التواصل اللغوي والإقليمي في توفير المحتوى التعليمي بعدة لغات، مما يتيح الوصول إلى نحو 2 مليون متعلم إضافي خارج العالم العربي، ويعزز دور الجامع كمنصة تلاقح ثقافي ومعرفي، تربط بين القارات وتثري الحوار بين الشعوب.

ويأتي محور قياس الأداء والتحسين المستمر لضمان فعالية المشروع، عبر لوحات مؤشرات ذكية ترصد تفاعل الطلاب، ونسب التسجيل، ومعدلات إتمام الدورات، وأداء المنصات الرقمية، بهدف زيادة التفاعل الشهري بنسبة 25٪ سنويًّا وخفض معدلات التخلي عن الدورات إلى أقل من 15٪ خلال أول سنتين.

كما يمثل محور التواصل الحضاري مع إفريقيا وحوض المتوسط ركيزة استراتيجية، عبر برامج مشتركة مع الجامعات الإفريقية والمؤتمرات الدولية لتعزيز الحوار الثقافي والفكري، مع عقد 8 مؤتمرات سنوية وتوقيع شراكات مع 15 مؤسسة متوسطية، لترسيخ الجامع كجسر حضاري مستمر.

محاور إستراتيجية هامة لخطة مستقبلية رائدة

لضمان انخراط جامع الجزائر في ديناميكية الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي نقترح اعتماد المحاور الاستراتيجية التالية

إنشاء مركز إفريقي–متوسطي للذكاء الاصطناعي والدراسات الإسلامية

يقام داخل جامع الجزائر مركز بحثي متخصص يدمج بين العلوم الشرعية والتقنيات الرقمية، يستقطب سنويًّا نحو 200 إلى 300 باحث من إفريقيا وأوروبا لدراسة العلاقة بين الدين والتكنولوجيا وتطوير أدوات رقمية لخدمة العلوم الإسلامية. رقمنة مكتبة جامع الجزائر

تضم مكتبة الجامع قدرة استيعابية تقدر بأكثر من 500ألف كتاب ومخطوط، ويمكن تحويلها إلى مكتبة رقمية مفتوحة للباحثين في إفريقيا وأوروبا، بما يسمح لآلاف الباحثين بالوصول إلى التراث الإسلامي عبر الإنترنت. إطلاق منصة تعليم إلكتروني إفريقية

يمكن إنشاء منصة تعليمية رقمية لتعليم القرآن واللغة العربية والفقه المالكي تستهدف 5 ملايين طالب إفريقي خلال عشر سنوات، مستفيدة من تقنيات التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي. وسيشكل هؤلاء المتخرجون لاحقا رافعة علمية لتعزيز التعاون العلمي بين الجزائر وافريقيا ضمن ما يمكن تسميته الدبلوماسية العلمية إنشاء برنامج تكوين الأئمة الأفارقةبالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة

إطلاق برنامج سنوي لتكوين1000 إمام من مختلف الدول الإفريقية في علوم الشريعة والخطاب الديني المعاصر، مع تدريبهم على استخدام الوسائط الرقمية في الدعوة والتعليم. رقمنة تراث الزوايا الإفريقية

يتم إنشاء مشروع رقمي لحفظ أرشيف الزوايا الصوفية المرتبطة والتي تنتشر في عشرات الدول الإفريقية. إنشاء قاعدة بيانات للممالك الإسلامية الإفريقية

إطلاق مشروع بحثي رقمي يوثق تاريخ الممالك الإسلامية مثل إمبراطورية ماليوإمبراطورية صنغاي، مع رقمنة الوثائق والمخطوطات المرتبطة بها. تنظيم مؤتمر دولي سنوي حول الإسلام والذكاء الاصطناعي

يعقد جامع الجزائر مؤتمرًا سنويًّا يشارك فيه نحو 300 إلى 400 باحث من أكثر من 40 دولةلبحث التحديات الأخلاقية والمعرفية للذكاء الاصطناعي. إنشاء منصة ترجمة فورية متعددة اللغات

باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن ترجمة محاضرات الجامع إلى 10 لغات إفريقية و5 لغات أوروبية، مما يوسع دائرة الاستفادة من الدروس العلمية. إطلاق قناة معرفية رقمية

إنشاء قناة تعليمية رقمية تبث الدروس والمحاضرات والندوات إلى أكثر من 60 دولة، بما يعزز الحضور الثقافي للجزائر في إفريقيا والمتوسط. برنامج مِنح للطلاب الأفارقة

تخصيص 500 منحة دراسية سنويًّا لطلاب من الدول الإفريقية للدراسة في مؤسسات جامع الجزائر، خاصة في دار القرآن والعلوم الإسلامية. إنشاء شبكة علمية إفريقية للأئمة والباحثين

تطوير منصة رقمية تجمع 10 آلاف إمام وباحث من إفريقيا لتبادل الخبرات العلمية وتنسيق الجهود الفكرية. التعاون مع المؤسسات العلمية الكبرى

إقامة شراكات علمية مع مؤسسات عريقة مثل الجامع الأزهرفي القاهرة وجامع القيروان في القيروان لتبادل الخبرات العلمية. دعم الدراسات الفقهية للمرجعية المالكية

إنشاء موسوعة رقمية متخصصة في الفقه المالكي المرتبط بتراث الإمام مالك بن أنس، تضم آلاف الكتب والفتاوى والدراسات. إنشاء متحف رقمي للحضارة الإسلامية الإفريقية

يقام داخل الجامع متحف رقمي يعرض تاريخ الإسلام في إفريقيا عبر شاشات تفاعلية ووسائط رقمية حديثة. تطوير أنظمة ذكية لإدارة الحشود

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسين إدارة حركة المصلين والزوار داخل الجامع الذي يستوعب أكثر من 120 ألف مصلٍّ.

