كيف يتم اقتناء أضحية العيد عبر منصة “أضاحي”؟

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، 30 أفريل، بيانا شرحت فيه كيفية اقتناء أضحية العيد عبر منصة “أضاحي” المخصصة لذات الغرض.

وأفادت الوزارة أنه بعد التسجيل في موقع adhahi.dz، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) تتضمن تاريخ وتوقيت ومكان الاقتناء، ليتم توجيه المسجل إلى فضاء البيع الأقرب إلى مكان إقامته.

وأشارت أن المواعيد ترسل للمسجلين وفق الترتيب الزمني، وبحسب توفر الأضاحي في كل ولاية ونقطة بيع.

كما يُمنح للمسجل خيار اختيار الأضحية مباشرة في نقاط البيع، ضمانًا للشفافية الكاملة أثناء عملية الاقتناء.

وبعد الشراء، يتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في حلقة الأضحية لربطها برقم تعريف المشتري.

ويمكن الدفع بإحدى الطرق الثلاث: نقدًا، عبر البطاقة البنكية، أو إلكترونيًا، مع الاستفادة من التخفيضات التي أقرتها الوزارة لتشجيع الدفع الإلكتروني.

الوزارة لفتت أن “الأضاحي تم اختيارها بعناية، وخضعت لمعاينة دقيقة من قبل أطباء بيطريين”، كما أكدت “حرصًها على ضمان أعلى درجات الشفافية والتنظيم، وتجسيدًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين المواطنين من اقتناء الأضاحي بأسعار ملائمة.”