لأول مرة.. نساء يؤدين فريضة الحج دون محرم

بعد السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم

عبرت نساء من داخل المملكة العربية السعودية لصحيفة “وول ستريت جورنال” عن فرحتهن بإسقاط شرط المحرم في الحج، لأن الكثيرات كن يرغبن في آداء الركن الخامس ولكن لم يجدن مرافقا من ذويهن.

وأكدت سيدة مقيمة في السعودية أنها كانت قد “فوجئت” عندما سمعت عن قرار السلطات السعودية بالسماح للنساء بأداء فريضة الحج دون الاضطرار لاصطحاب محرم معهن “للمرة الأولى”.

وقالت الأربعينية، لينا مختار، لـ “وول ستريت جورنال” إنها قررت الذهاب للحج بعد اطلاعها على أخبار أفادت بأن “السعودية ستسمح رسميا للمرة الأولى للنساء بأداء الحج دون محرم”، ما دفعها للتقدم بطلب لأداء هذه الفريضة الإسلامية مع شقيقتها.

ووفقا لما نقل حساب وكالة “أخبار السعودية”، الجمعة، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن النساء لهن الحق بالحج، إما مع محرم أو برفقة عصبة من النساء.

وأكدت مختار للصحيفة أنها “فوجئت” عندما سمعت عن أنها باتت قادرة على الذهاب إلى الحج دون محرم، “إلا أنها أشادت بالقرار”.