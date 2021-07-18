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جواهر
بعد السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم

لأول مرة.. نساء يؤدين فريضة الحج دون محرم

جواهر الشروق
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لأول مرة.. نساء يؤدين فريضة الحج دون محرم
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عبرت نساء من داخل المملكة العربية السعودية لصحيفة “وول ستريت جورنال” عن فرحتهن بإسقاط شرط المحرم في الحج، لأن الكثيرات كن يرغبن في آداء الركن الخامس ولكن لم يجدن مرافقا من ذويهن.

وأكدت سيدة مقيمة في السعودية أنها كانت قد “فوجئت” عندما سمعت عن قرار السلطات السعودية بالسماح للنساء بأداء فريضة الحج دون الاضطرار لاصطحاب محرم معهن “للمرة الأولى”.

وقالت الأربعينية، لينا مختار، لـ “وول ستريت جورنال” إنها قررت الذهاب للحج بعد اطلاعها على أخبار أفادت بأن “السعودية ستسمح رسميا للمرة الأولى للنساء بأداء الحج دون محرم”، ما دفعها للتقدم بطلب لأداء هذه الفريضة الإسلامية مع شقيقتها.

ووفقا لما نقل حساب وكالة “أخبار السعودية”، الجمعة، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن النساء لهن الحق بالحج، إما مع محرم أو برفقة عصبة من النساء.

وأكدت مختار للصحيفة أنها “فوجئت” عندما سمعت عن أنها باتت قادرة على الذهاب إلى الحج دون محرم، “إلا أنها أشادت بالقرار”.

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التعليقات
22
  • إلى 20

    تركيزك أنت يكفي , في الجزائر لايقال إن شاء الله سبحانه إنما يقال : بربي ( بربي أنجيك غدوة ) بربي أنزورك يوم عيد الأستقلال , ابربي ننتاخبو رئيس امليح يوم 12 / 12 / 2019

    1
  • محمد أمير

    ثقافة فرض الوصاية على المرأة هي ثقافة قديمة كانت سائدة عند جميع الشعوب قديما والظرف تغير لو نطبق كل الأحاديث سنصبح نعيش كدولة داعش فلنطبق السبي وملك اليمين لأن هناك أحاديث هناك آية تتكلم عن سهم المؤلفة قلوبهم في القرآن هل نعمل بها في عصرنا أيضا وماذا عن تحريم الصور وغيرها
    البعض لا يزال يحاول عيش القرن السادس ميلادي في عصرنا الحالي وسيصدم بالحائط عاجلا أم آجلا

    -3
  • إلى سي هادي

    يا سي هادي: على الأقل ركز عند كتابة أهم كلمة وهي لفظ الجلالة وعوض كتابة : أنشالاه يجب أن نكتب إن شاء الله تعالى .
    وديننا الحنيف واضح وضوح الشمس والحلال بين والحرام بين ولا يحتاج للإختراع
    والله يهدينا أجمعين.آمين

    3
  • عبد الله...

    هناك محرم في الحج ..الكاميرات في كل مكان....فهي تمثل محرما شرعيا....

    -5
  • ميم في الصميم

    هده مقابل ملف خاشقجي. بمعنى بقاء بن سلمان سيؤدي لكفر السعودية لان امريكا واسرائيل تملكان ورقة ضغط مقتل خاشقجي

    3
  • Souheil Khaled Boubakeur

    الدب الداشر مجرد دمية وأراغوز بيد قوى الإمبريالية العالمية.هدفهم إفراغ الإسلام من محتواه وضرب العقيدة الصحيحة للمسلمين بإضعاف السنة النبوية وتخريب الشباب ...لكن هيهات
    ...ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

    6
  • *

    ربما هذا الاجراء يخص( السائحات ). . اكثر
    مجال لربح اقتصادي اضافي وللتسييس

    وينسب اي مشكل - تنصلا- للوكالات!! التجارية! !!!! !!!!!!
    اذا المسؤولية كبيرة !!

    ربي يسترنا ويستر عباد الله الصالحين

    0
  • قل الحق

    لماذا التركيز على المرأة دائما في نفس الامور، لا تجد فيلما اجتماعيا او سياسيا او دينيا الا و اقحمت فيه المرأة في قصة غرامية، نفس الشيء بالنسبة للانتاج الادبي من كتب و مسرحيات و غيره، لماذا لا يدافعون عن المراة التي يستغلون جسدها لجلب الزبائن في المعارض و على اغلفة مختلف المنتوجات، لماذا لا يدافعون عن العجائز في دور العجزة و المستشفيات السن نساء، لماذا لا يدافعون عن المراة الماكثة في البيت اليست تقوم بانبل وظيفة و تستحق الاعانة، لماذا يقتصر نظرهم فقط على حرية المراة في السفر و في التبرج ، سؤال ينبغي التفكير فيه جيدا خاصة من طرف النساء و لهن حرية الاستنتاج و الحكم لوحدهن.

    5
  • سي الهادي

    إلى أمينة وفوفو
    قد قيمتكما إيجابيا لسبب بسيط وهو أنه لولا تقديركما لي # تشتيوني أوماحبيتوش أنروح لجهنم واحدي # لما أنتقدتماني وتمنيتما لي الهداية أي الخير ( المهم حسن النية , من أنتقد وأصاب فله أجران ومن لم يصب له أجر واحد ) أنشالاه كينروح للجنة نديكم أمعايا .

    -1
  • ف.

    إلى الهادي.... اترك عندك علمانيتك وارحنا منها ولنا نصوص قرآننا وسنّتنا نعضّعليها بالنواذج.... من استعمل عقله في الأحكام الرّبانية معارضا بها للنّص فقد ظل....ولو كان العقل يفيد لكان:
    * مس الخفّين من الأسفل أولى من المعالي.
    * لوكانت صلاة الصبج 4 والعشاء 2.
    * لو كان الجهر في الصّلاة في صلاة النهار والسّر في الليل....الخ.
    (( ربي انّك تعلم ولا نعلم وأنت علاّم الغيوب)).
    في من قبلنا استعملوا العقول (حسب العصر)!! فأنتجت عقولهم 400 انجيلا (محرف) فظلوا وأظلّوا, وجعلوا لله ابنا !!!؟

    7
  • امينة

    سي الهادي ربي يهديك على قدر معنى اسمك امين يا رب

    1
  • سي الهادي

    الإسلام دين فكر وعقل ومنطق والحرية المؤسسة على الأخلاق الإنسانية النبيلة والعمل الصالح المفيد وليس دجل ودروشة واحتقار المرأة واستعبادها , الآن فقط بدأت قواعد الدين الحنيف تعطي الفهم الصحيح لروحها السليم عن طريق المفكرين المسلمين الصالحين في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نصره الله على الجهلة من أعدائه الإسلاميين وغيرهم

    -12
  • امازيغي حر

    الى رقم9- محمد: ياهذا هل اتباع ماورد في شرع الله ورسوله تطرفا والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم كتاب الله وسنتي ماان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي -- وهل سفر المرأة بمحرم الذي ساد وطبق في اهل الاسلام منذ نزول القرأن الى يومنا هذا وغدنا تطرفا - وهل مزاحمة اختك او زوجتك او امك الرجال والسماح لها بالخروج الى الملاعب للتفرج في المبارة الرياضية الى غاية منتصف الليل تطرفا - صحح عقيدك لاتكن امعا مضللا فتحشر انفك لهؤلاء المخالفين لشرع الله ونبييه الكريم - يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة

    4
  • mohamed

    حفظه الله ولي عهد المملكة العربية السعودية. خطوات جيدة نحو إزالة التطرف.

    -35
  • امينة

    عمرتها غير جائزة

    3
  • لم اجدك لاسحرك وتصبح لي فقط

    وليعذر بعضنا البعض

    1
  • احبك وانت عاجز

    ربما اجدك هناك فنتصافح ولننسى الماضي اللؤم

    1
  • امازيغي حر

    قال الله تعالى في سورة التوبة: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ** وفي اية اخرى: فاولئك هم الظالمون **وفي اية اخرى" فاولئك هم الفاسقون **لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق - حديث شريف - بسماح المرأة السفر بغير محرم ودخولها للملاعب بمزاحمة الرجال كتف بكتف وسياقتها للسيارة وجعل مكة والمدينة المنورة مناطق سياحية للأجانب وخاصة الفنانين والفنانات والرقاصين والرقاصات كل هذا وذاك هي الحرب على شرع الله لأرضاء امريكا والصهيونية -هم دعاة على ابواب جهنم يقذفون فيها كل من لب نداهم وسار على نهجهم خلاف شرع الله ورسوله- بالله عليكم من منا نحن المسلمين يترك اهله زوجته او ابنته للسفر بدون محرم

    10
  • فضيلة

    أعوذ بالله !! والمرأة التي تسافر دون محرم والحكم صريح فكيف يكون لها الحج أو العمرة ؟
    ألا يوجد عالم رشيد فيصيح في وجوههم؟

    14
  • اسمعني نوصيك

    لا لا انت تريد ان تطيع الله بمعصيته لا هذه عمره وليست تجاره قولوه هذا تع السعوديه روح عاود اقرى دينك مليح يا ابا جهل هاذي عمرة وليست سياحه اعمتكم الاموال على تطبيق شرع الله
    قال رسول اللهﷺ لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ

    9
  • عمران

    بل قل السعودية تريد الغاء حديث رسول الله عليه السلام ( لا يَحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو مَحرم ) .

    18
  • محمد☪Mohamed

    عن النبي ﷺ أنه قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء.
    قيل: يا رسول الله! من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس،
    كما أنا من الغرباء يشهد الله أني أحاول أن أصلح الفساد عقلية الكثير من الجزائريين , لكن الجهلاء أتلقى الجهل من عبدة الشيطان أمريكة سا تسؤلون عليها يم القيمة ويشهد الله لن أغفر لكم ولو وقفت جنبي في عرفات .

    8

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