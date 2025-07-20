لأول مرّة… تخصصات تقنيّة علميّة للحائزين على بكالوريا آداب

في إطار تكييف الجامعة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي

فتح 14 تكوينًا عبر 23 مؤسسة تعليم عال لولوج سوق الشغل

أدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولأول مرة تخصصات تقنية علمية جديدة لفائدة الناجحين في بكالوريا 2025 في شعبة الآداب والفلسفة، تتيح لهم الحصول على ليسانس أكاديمي مهني يتماشى والتطور الحاصل في المهن ومتطلبات سوق الشغل العالمي.

وحسب المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا جوان 2025، تقدم الوزارة للناجحين في شعبة الآداب والفلسفة 14 تكوينا مختلفا عبر 23 مؤسسة تعليم عال عبر الوطن، إذ يخولهم لولوج سوق الشغل واكتساب مهارات تتلاءم والحاجيات المعبر عنها من قبل القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما ترمي له الوزارة ضمن أهداف استراتيجيتها القطاعية لتقريب الجامعة من محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتخريج طلبة ذوي كفاءات ومهارات مهنية وأكاديمية معا.

وفي السياق، يمكن للحائزين على بكالوريا شعبة آداب وفلسفة المشاركة في الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا من أجل التسجيل في ميدان علوم التسيير لدراسة تخصص إدارة نظم المعلومات الصحية الموجود في كل من “جامعة سطيف 1” وجامعة غليزان وجامعة الأغواط والمركز الجامعي البيض، وهو تخصص ذو تسجيل محلي يخضع للدوائر الجغرافية المنتمية لكل جامعة من الجامعات المذكورة ضمن المنشور التوجيهي.

تخصص إدارة المطارات والعبور

ولأول مرة، أيضا تتيح “جامعة سطيف 1” للناجحين في شعبة الآداب والفلسفة إمكانية التسجيل لدراسة تخصص إدارة المطارات والعبور ضمن ميدان علوم التسيير، وهو تخصص ذو تسجيل وطني ويتم ترتيب المترشحين على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، فيما تقدم كل من “جامعة سطيف 1” والمركز الجامعي البيض والمركز الجامعي أفلو خيار التسجيل في تخصص الإدارة الإلكترونية للأعمال وهذا حسب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة، فضلا عن احترام ولاية التوجيه المحلي لكل مؤسسة.

الاتصال التسويقي وإدارة العلاقة مع الزبائن

وفي ميدان العلوم التجارية، وتماشيا مع متطلبات العصر وانتشار التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، منحت وزارة التعليم العالي الطلبة الجدد الناجحين ضمن شعبة الآداب والفلسفة فرصة دراسة تخصص الاتصال التسويقي وإدارة العلاقة مع الزبائن، حيث تم فتح هذا التخصص في كل من جامعة سطيف 2 ، وجامعة أم البواقي، وجامعة غليزان، وجامعة الأغواط، والمركز الجامعي البيض، ويهص التسجيل للترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع احترام التوجيه المحلي لكل ولاية حسب الجامعة المحددة في المنشور التوجيهي.

أما بالنسبة للناجحين في شعبة آداب وفلسفة الراغبين في دراسة تخصصات ضمن ميدان العلوم الاقتصادية، فيمكنهم التسجيل في تخصص تداول وأسواق مالية والمتاح عبر جامعة معسكر، وجامعة غليزان، والمركز الجامعي البيض، وجامعة سطيف 1، وجامعة الأغواط، وجامعة البويرة، مع مراعاة المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا في ترتيب المترشحين، والدوائر الجغرافية التابعة لكل جامعة، وفي ميدان علوم المالية والمحاسبة، تقدم الوزارة خيار دراسة تخصص تفاوض وتكنولوجيا مالية للناجحين في شعبة الآداب والفلسفة، من خلال التسجيل المحلي في كل من جامعة مستغانم، وجامعة سطيف1، وجامعة غليزان، وجامعة البويرة.

تخصص إعلام واتصال صحي

وفي ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، تم فتح عروض تكوين جديدة بتخصصات تتلاءم ومستجدات المهن المستقبلية لفائدة الناجحين في البكالوريا في شعبة الآداب والفلسفة، حيث نجد تخصص إعلام واتصال صحي ضمن ميدان علوم الإعلام والاتصال في كل من جامعة الجزائر 2، وجامعة تبسة وجامعة بسكرة وجامعة سوق أهراس والمركز الجامعي البيض وجامعة مستغانم وجامعة الأغواط وجامعة عنابة ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع احترام التسجيل المحلي لكل جامعة.

وفي سياق ذي صلة، تم استحداث تخصص تاريخ وبيانات ضخمة ضمن ميدان العلوم الإنسانية تاريخ، وهذا بكل من جامعة خنشلة، وجامعة تبسة، وجامعة باتنة 1 وجامعة سوق أهراس وجامعة ورقلة، والمركز الجامعي أفلو، وجامعة الجزائر2، ويمكن أيضا للناجحين التسجيل في تخصص علم الاجتماع الترفيه والأسفار، وهذا في كل من جامعة جيجل، وجامعة بسكرة، وجامعة باتنة1، وجامعة سوق أهراس ، وجامعة ورقلة، وجامعة تبسة، وجامعة غليزان، والمركز الجامعي البيض، وجامعة الجزائر2، وجامعة الأغواط، وجامعة البليدة2.

صناعة المحتوى والتصميم الرقمي

وتقدم وزارة التعليم العالي تخصصات جديدة تفتح الآفاق للناجحين في الشعب الأدبية لاحتراف مجال صناعة المحتوى الذي بات ضرورة ملحة في عصر المنصات الرقمية، حيث تم فتح تخصص جديد ضمن ميدان الفنون، وهو إنتاج وتصميم رقمي ( صناعة المحتوى الرقمي)وتضمنه كل من جامعة قسنطينة 3 وجامعة الجزائر2 ، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع احترام الدوائر الجغرافية التابعة لكل جامعة، كما تقدم جامعة مستغانم خيار التسجيل في تخصص مصمم ثلاثي الأبعاد تخصص مؤثرات خاصة وهو ذو تسجيل وطني.

أما بالنسبة للمهتمين بمجال الفنون والكتابة، يمكنهم التسجيل في تخصص كتابة السيناريو في كل من جامعة سيدي بلعباس وجامعة الجزائر2، وهذا وفقا للمعدل العام المحصل عليه وحسب الدوائر الجغرافية التابعة لكل جامعة، وفي ميدان فنون العرض، يوجد تخصصين الأول متحكم في الأداء الموسيقي والإبداع الفني بجامعة قسنطينة 3 وهو ذو تسجيل وطني، وتخصص ممثل محترف وكاتب مسرحي بجامعة الجلفة ذو تسجيل وطني أيضا.