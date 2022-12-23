لأوّل مرة.. مجلس شبه طبي في مستشفى زميرلي

بهدف إشراك الأطقم في اتخاذ القرار

استحدثت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش، لأوّل مرة، مجلسا شبه طبي في إطار استراتيجية كان قد شرع في تبنيها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمريض وتفعيل وتثمين دور الأعوان شبه الطبيين في المسار العلاجي الاستشفائي.

وأفاد في هذا السياق، زبير ركيك، مدير المستشفى، في تصريح للشروق، بأنّ إنشاء المجلس مبادرة انفردت بها مؤسسته التي التحق بها أشهرا قليلة، وهي تقابل المجلس الطبي الذي يعقده الأطباء لتدارس مسارات علاج المرضى ومختلف الوضعيات العلمية الأخرى، مركزا على أهمية إشراك الطاقم شبه الطبي في عملية اتخاذ القرارات الإدارية نظرا للدور الذي يلعبه في تسيير الخدمات الصحية على مستوى المؤسسة الاستشفائية.

وتم خلال اجتماع تنصيب المجلس وعقد جلسته الأولى تبادل ومناقشة آراء ومقترحات حول فروع هذا البرنامج، كما تم الأخذ بالاقتراحات المطروحة من قبل المنسقين شبه الطبيين الرامية إلى النهوض بهذا الصرح الصحي وتحسين خدماته الصحية خاصة على مستوى الاستعجالات الطبية والجراحية، أين تم الموافقة عليه بالإجماع، وفق ما أفاد المدير ركيك.

كما أكد المسؤول ذاته أنّ هذا المجلس شبه الطبي سيتم انعقاده بصفة دورية على غرار ما هو معمول به في المجلس الطبي والمجلس الإداري.