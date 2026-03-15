لابورتا يخلف نفسه رئيسا لِنادي برشلونة

لابورتا يخلف نفسه رئيسا لِنادي برشلونة
خوان لابورتا.

أُعيد سهرة الأحد انتخاب خوان لابورتا، رئيسا لِنادي برشلونة الإسباني. لِيلخلف هذا المسؤول نفسه في المنصب.

وحصد خوان لابورتا نسبة أصوات قُدّرت بـ 69.38%، وهو ما مكّنه من الفوز بِانتخابات رئاسة نادي “البلاوغرانا”. علما أن المترشح الثاني الذي دخل الغمار حمل اسم فيكتور فونت.

خوان لابورتا البالغ من العمر 63 سنة، سبق له رئاسة نادي برشلونة مرّتَين: ما بين 2003-2010 و2021-2026.

وبعيدا عن المجال الرياضي، مارس خوان لابورتا مهنة المحاماة، كما ينشط في الحقلَين الحزبي والسياسي.

