لاعبان ممنوعان من المشاركة مع “الخضر”

يُمنع لاعبان دوليان جزائريان من المشاركة مع المنتخب الوطني، ويُفترض أن هيئة كرة القدم بِدالي إبراهيم على علم بِذلك.

وتلقّى هذان اللاعبان عقوبة وهو ما يحرمهما من المشاركة مع “الخضر”، والأمر يتعلّق بِحارس المرمى لوكا زيدان والمدافع رفيق بلغالي. فيما ستكون المقابلتان مبرمجتَين ضدّ زامبيا داخل القواعد والبورندي بعيدا عن الديار.

وتُجرى هاتان المواجهتان ما بين الـ 21 من سبتمبر والـ 6 من أكتوبر المقبلين، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وهما أولى لقاءات “محاربي الصحراء” بعد كأس العالم 2026.

وبِخصوص السبب، فيتمثّل في عقوبة “الكاف” لِهذَين اللاعبين، عقب مواجهة نيجيريا بِرسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، في الـ 10 من جانفي الماضي. بعد تعبيرهما عن الغضب من الحكم الساحة السنيغالي المثير للجدل عيسى سي.

يُشار إلى أن “الفاف” أعلنت حين صدور العقوبة عن رفع طعن لدى الهيئة القارّية، لكن لم تكشف بعد عن الحكم النهائي.

وحتى لا يتكرّر سيناريو “كروف 1993″، وقبل شهرَين ونصف الشهر من انطلاق التصفيات الإفريقية. يبقى الانتباه لِمثل هذا النوع من العقوبات مُلزما.