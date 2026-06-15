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رياضة

لاعبو إسبانيا وافقوا على هذا الشرط في المونديال

الشروق الرياضي
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لاعبو إسبانيا وافقوا على هذا الشرط في المونديال

اتّفق اتحاد إسبانيا لكرة القدم مع لاعبي منتخبه الوطني على شرط معيّن، في نهائيات كأس العالم 2026.

ويستهلّ منتخب إسبانيا المونديال بِمواجهة جزر الرأس الأخضر مساء الإثنين، في فوج يضم أيضا فريقَي السعودية والأوروغواي.

ولن يمنح اتحاد الكرة الإسباني أيّ سنتيم للاعبي منتخبه الوطني، إذا ودّع سباق كأس العالم في ثمن النهائي، أو أدنى من هذه المحطة. استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين.

وبِالمُقابل، يستفيد كل لاعب إسباني من مبلغ 187 ألف و500 أورو في حال التأهّل إلى ربع النهائي. نظير مبلغ 233 ألف أورو في نصف النهائي، و291 ألف إذا نشّطوا النهائي، و800 ألف أورو في حال إحراز كأس العالم.

وكانت نسخة جنوب إفريقيا 2010 أفضل مشاركة لِمنتخب إسبانيا، وحينها افتكّ لقب كأس العالم. بينما خرج من ثمن نهائي آخر نسختَين، بِروسيا وقطر سنتَي 2018 و2022، تواليا.

ويُشارك منتخب إسبانيا في المونديال الحالي، بِثوب بطل أوروبا 2024.

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