لاعبو “الخضر” يحيون ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

أحيا لاعبو “الخضر” ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، بمنشورات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وصورا مختلفة تمجد تاريخ 1 نوفمبر.

ونشر الدولي الجزائري يوسف بلايلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا لمجاهدين خلا الثورة التحريرية، والصفحة الأولى لجريدة ” لوجرونال دالجي”، في عددها الصادر بعد عمليات الفاتح نوفمبر 1954 .

من جهته يوسف عطال، نشر صورة عليها مطلع نشيد “من جبالنا”، وصورة لفرحة الجزائريين بعيد الإستقلال.

أما جمال بلعمري، فنشر على صفحته الرسمية، العلم الوطني وأرفقها بعبارة: ” تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء، بيكم راسنا مرفوع، الله يرحمكم ويحفظ بلادنا من كل مكروه.. وطننا فخرنا”.

ونشر الدولي الجزائري فريد بولاية، صورة للعلم الجزائري، وكتب بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

ولم يتخلف المدافع مهدي زفان في إحياء الذكرى،حيث نشر صورة كتب عليها تاريخ أول نوفمبر باللون الأحمر، الذي يرمز لدماء وتضحيات المجاهدين،وأرفقها بعبارة تحيا الجزائر.

وأحيت الصفحات الرسمية للأندية الجزائرية بدورها ذكرى الفاتح 1 نوفمبر، وتفننت في نشر الصور المعبرة عن تاريخ انطلاق واحدة من أعظم ثورات العالم.