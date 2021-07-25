لاعبو شبيبة القبائل يهددون بمقاطعة لقاء مولودية الجزائر

الخزينة انتعشت بـ 28 مليار سنتيم وملال يرفض تسوية المستحقات

هدد لاعبو شبيبة القبائل بمقاطعة مواجهة الجولة 34 من الرابطة المحترفة الأولى، المقررة الثلاثاء على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو، أمام مولودية الجزائر، في حال عدم استجابة الرئيس شريف ملال لمطلبهم بتسوية مستحقاتهم المالية العالقة منذ مدة، بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر المقربة من بيت النادي.

وقال ذات المصادر لـ “الشروق”، إن زملاء حمرون لم يهضموا خرجات الرئيس ملال في الفترة الأخيرة خصوصا بعدما وعدهم بتسوية جزء من تلك المستحقات قبل عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي لم يتجسد على أرض الواقع، ما أثر سلبا على معنويات المجموعة عشية مواجهة سريع غليزان في الجولة الفارطة من المسابقة، التي خسرها الفريق بهدف دون رد.

يحدث هذا في الوقت الذي يرفض فيه رئيس النادي تسوية مستحقات لاعبيه، المقدرة بأجور ثمانية أشهر كاملة، إضافة إلى بعض المنح، الأمر الذي أثر سلبا على معنويا ت اللاعبين في اللقاء الأخير أمام سريع غليزان، وتسبب في خسارة الفريق رغم فارق المستوى بين الناديين، علما أن خزينة النادي كانت قد انتعشت في الأيام الأخيرة بقرابة 28 مليار سنتيم، تتمثل أساسا في إعانات الدولة عقب بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى أموال الممولين، فضلا عن منحة الاتحاد الإفريقي بعد تنشط النادي لنهائي “الكاف” المقدرة بـ 13 مليار سنتيم، الأمر الذي أغضب كثيرا اللاعبين، خصوصا وأن جل تنقلات النادي سواء في البطولة أم في المنافسة القارية، كانت على حساب ودادية محبي شبيبة القبائل في الخارج أو حتى بعض رجال الأعمال الذين أصروا على تدعيم الفريق ماديا في الآونة الأخيرة.

وفي سياق آخر، كشف حارس شبيبة القبائل، أسامة بن بوط، لأحد مقربيه عن رغبته في المواصلة بألوان “الكناري” تحسبا للموسم الكروي المقبل، مبديا تحمسا كبيرا لتحقيق الأهداف التي يطمح إليها، معتبرا أن الوصول إلى حراسة مرمى المنتخب الوطني من أهم ما يصبو إليه في المرحلة المقبلة، غير أن بن بوط أكد لذات المصدر أنه يود التفاوض مع الرئيس ملال بخصوص العقد الذي سيربطه بالفريق مستقبلا، فضلا عن راتبه الذي يأمل بن بوط في رفعه، خصوصا وأن حامي عرين النادي القبائلي بات مطلوبا من قبل عديد النوادي المحلية على غرار مولودية الجزائر ونادي بارادو وكذا شبيبة الساورة.