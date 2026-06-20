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رياضة

لاعب باراغواي يتفوق على صيباري ويسجل أسرع هدف في مونديال 2026 (فيديو)

عمر سلامي
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لاعب باراغواي يتفوق على صيباري ويسجل أسرع هدف في مونديال 2026 (فيديو)
ح.م
ماتياس غالارزا

تمكن لاعب وسط باراغواي، ماتياس غالارزا، من تسجيل أسرع هدف في كأس العالم 2026، خلال مباراة تركيا.

وتفوق غالارزا على المغربي صيباري، الذي سجل هدفا أمام أسكتلندا بعد 71 ثانية، خلال المباراة التي انتهت بهدف دون رد للمنتخب المغربي.

وبعد ساعات قليلة فقط من تلك المباراة، نجح لاعب باراغواي في تسجيل هدف لمنتخب بلاده، بعد 64 ثانية فقط.

خسر منتخب تركيا ثاني مواجهة له في بطولة كأس العالم 2026، بعد الهزيمة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد.

وبهزيمتها، أصبحت تركيا ثاني منتخب بعد هايتي يُقصى من بطولة كأس العالم 2026.

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