لاعب دولي جزائري ينتقل إلى البطولة الرّوسية

انتقل اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد سيد أحمد عيساوي إلى نادي سيسكا موسكو الرّوسي.

وكان صانع الألعاب عيساوي (19 سنة) يرتدي زيّ نادي اتحاد العاصمة لِفئة الأواسط، ويُمثّل أيضا ألوان المنتخب الوطني لِصنف أقلّ من 20 سنة (رقم “10” في الصورة الأولى المُدرجة أدناه).

وفي ماي الماضي، ساهم عيساوي بِقوّة في نيل اتحاد العاصمة كأس الجمهورية لِصنف أقلّ من 19 سنة. حيث سجّل هدفا من أصل خماسية في مرمى مولودية سعيدة، خلال تنظيم المباراة النّهائية.

وسيخضع عيساوي للفحص الطبي بِعيادة نادي سيسكا موسكو الرّوسي، السبت المقبل.

ويُنتظر أن يُوقّع ابن البليدة عقدا يدوم سنتَين، مع إمكانية إضافة عام آخر.

وتقبض إدارة نادي اتحاد العاصمة بعد إبرام الصّفقة، مبلغا يتجاوز بِقليل رقم مليارَي سنتيم. مع إدراج بند في العقد، يقضي بِاستلام نادي “سوسطارة” نسبة 25% (الرّبع) من صفقة تحويل فريق سيسكا موسكو للاعب عيساوي إلى نادٍ آخر، لاحقا.

ووفقا لِموقع “سبور 24” الرّوسي، فإن إدارة نادي اتحاد العاصمة رفضت عروضا، تقضي بِتحويل اللاعب عيساوي إلى أندية نانت الفرنسي أو براغا البرتغالي أو سيون السويسري. رغم أن مسؤولي هذه الفرق الثلاثة أبدوا استعدادهم لِدفع ضعف المبلغ الذي اقترحته إدارة نادي سيسكا موسكو.

ويتموقع فريق سيسكا موسكو في المركز الـ 8، من أصل 16 ناديا متنافسا، بعد مرور 18 جولة من عمر بطولة روسيا للموسم الحالي.

وسبق لِهذا الفريق إحراز لقب الدوري الأوروبي عام 2005، و13 لقب بطولة روسية، وغيرها من التتويجات.