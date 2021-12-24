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رياضة

لاعب من شبيبة القبائل يُشارك في “كان” 2022

علي بهلولي
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لاعب من شبيبة القبائل يُشارك في “كان” 2022

يخوض لاعب من فريق شبيبة القبائل نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022، في صفوف منتخب بلاده إثيوبيا.

وتلعب إثيوبيا البطولة الكروية القارية التي تنطلق في الـ 9 من جانفي المقبل، ضمن الفوج الأوّل الذي يضمّ منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو وجزر الرأس الأخضر.

ووجّه الناخب الوطني الإثيوبي ووبيتو أباتي الدّعوة إلى 25 لاعبا، في قائمة أوّلية، ضمّت المهاجم مُجيب قاسم الذي يرتدي زيّ نادي شبيبة القبائل.

وكان مجيب قاسم (26 سنة) قد انضمّ إلى فريق “الكناري” في الصيف الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في أكتوبر 2024.

وخاض هذا اللاعب الإثيوبي 3 مقابلات في البطولة الوطنية للموسم الحالي، بينها مواجهة شارك فيها أساسيا. من أصل 6 لقاءات لِفريق شبيبة القبائل.

وبِخصوص منتخب إثيوبيا، شارك مجيب قاسم في 16 مباراة دولية منذ عام 2015.

وقبل نسخة الكاميرون 2022، شارك منتخب إثيوبيا 10 مرّات في نهائيات كأس أمم إفريقيا، آخرها في طبعة 2013 بِبلاد الزّعيم الرّاحل نيلسون مانديلا. وحاز لقب دورة 1962 التي انْتُظمت داخل القواعد.

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