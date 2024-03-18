لا تتسوق وأنت جائع.. تعرّف على أساليب التسوق الذكي في رمضان

يتعرض المستهلك لضغوط كثيرة أثناء عملية التسوق في رمضان خاصة عندما يكون جائعا، ما يجعله منساقا وراء منتجات لا يحتاج إليها أو سبق وأن اشتراها.

في هذا المقال، سنطرح فوائد التسوق الذكي الذي يجعل المستهلك يحافظ على ميزانيته من اغراء السوق.

ما هو التسوق الذكي؟

هو حماية المستهلك لنفسه، من خلال التركيز على مصادر السلع والبحث عن أفضل الأسعار والبديل المناسب، وفقا لـ apoce.algerie.

ماهي العوامل النفسية المؤثرة على المستهلك؟

الخوف والقلق

المستهلكون يمكن أن يتأثروا بالخوف من عدة أمور، مثل خوفهم من الفقدان أو الخسارة، قد يؤدي هذا الخوف إلى قرارات شراء مختلفة.

الملمس والتجربة

بعض المستهلكين يعتمدون على تجربة الملمس أو الاختبار عند اتخاذ قرارات الشراء.

الانطباعات الأولية

أول انطباع للمستهلك عن منتج أو علامة تجارية يمكن أن يكون له تأثير كبير،وقد يستند إلى هذا الانطباع في اتخاذ قراراته.

المزاج والطقس

المزاج الشخصي والظروف الجوية يمكن أن يؤثرا على قرارات الشراء، على سبيل المثال، في الأيام المشمسة قد يكون المستهلك أكثر عرضة لشراء منتجات خارجية.

التميز والتفرد

بعض المستهلكين يبحثون دائما عن المنتجات الفريدة والمميزة التي تعبر عن شخصيتهم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفضيل المنتجات ذات القيمة المضافة والتصميمات الفريدة، وفقا لموقع solutions.center.

كيف يكون التسوق الذكي؟

– ضع قائمة محددة باحتياجاتك وكمياتها وحاول الالتزام بذلك وتجنب التبذير.

– احرص على تصفح مواقع الانترنت الخاصة بالأسواق المركزية ومقارنة الأسعار فيما بينها.

– تجنب الانسياق وراء عروض التخفيض الوهمية واحرص على التأكد من سعر المنتج قبل وبعد التخفيض.

– تذكر أن القيام بالتسوق وأنت جائع يعني شراء المزيد من الأغذية التي لا تحتاجها.

– عند شراء الأجهزة الالكترونية تأكد من الحصول على فاتورة تحتوي على اسم ونوع الجهاز مع التأكد مع وجود بطاقة الضمان والاحتفاظ بها.

-خطط من وقت مبكر حتى تتمكن من تحديد ميزانيتك واستثمار فترات التخفيضات.

– كن متيقظا عند اصطحاب الأطفال معك للتسوق ولا تنساق وراء إلحاحهم في شراء منتجات غير ضرورية.

– تسعى بعض منافذ البيع في مثل هذا الموسم إلى تسويق الأجهزة الالكترونية والمنتجات الكاسدة بأسعار منخفضة، فكن حذرا من ذلك.

عود نفسك على البحث عن البدائل الأخرى للمنتجات ذات السعر المنخفض والجودة المناسبة.

– تجنب الافراط في شراء الأغذية والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية العالية والسكريات والدهون.

– اقرأ جيدا تاريخ الصلاحية ومحتويات المنتج وطريقة الاستخدام والتخزين.

– إرسال الشخص المناسب للتسوق مهم جدا لضمان تسوق آمن، لذلك تعتبر السيدات أفضل من الرجال في عملية التسوق، نتيجة معرفتهن للمواد والكميات المطلوبة فقط، بينما قد يشتري الرجال كميات كبيرة من ذات المنتج أو أصنافاً ليست بالجودة المناسبة.

– قابل رمضان مثل باقي الشهور في السلوك الاستهلاكي والتسوق، وفقا للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

كيف تختار كسوة العيد؟

اختر طبقات متعددة من الملابس

نظرا لأن درجة حرارة الربيع ليست ثابتة ويمكن أن تكون باردة وساخنة، فإن الملابس متعددة القطع والطبقات ستجعل مهمتك أسهل في حماية الطفل من التغيرات في درجات الحرارة.

اختيار حجما أكبر

من الأفضل شراء مقاس أكبر من حجم الطفل الحالي لأنه سيكبر بسرعة حينهالن يناسبه المقاس السابق.

احذر من خطر الاختناق

الملابس ذات الأقواس والأزرار والزهور والسلاسل وما شابه ذلك يمكن أن تشكل خطر الاختناق، فحاول تجنبها.

الجودة أولوية

يجب التركيز على الجودة بدل السعر لأن ملابس الأطفال تتسخ بسرعة ويتطلب غسلها باستمرار، لذلك يجب أن تكون جيدة، بحسب موقع anieh.