لا تجديد لرخصة مرافقة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة

قصد تسهيل التكفل البيداغوجي بهم في المدارس

ألغت وزارة التربية الوطنية الإجراء المتعلق بتجديد رخصة المرافقة المدرسية كل سنة، بالنسبة إلى التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما المصابين باضطراب التوحد، عندما يتعلق الأمر بنفس المرافقين، وذلك قصد تحسين التكفل البيداغوجي بهذه الفئة من التلاميذ، وتسهيل توفير المرافق المدرسي عندما تقتضي حاجتهم ذلك.

وأبرزت وزارة التربية الوطنية، من خلال مراسلة أمينها العام لمديري التربية بالولايات، المتعلقة بالمرافقة المدرسية للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الأطفال المصابين باضطراب التوحد، أن الأخيرة تشكل أحد انشغالات الأولياء الأساسية، لما لها من عقبات جمة في الحصول على مرافق وتعقيدات في كيفيات تعيينه، وكذا الترخيص له بالدخول إلى المؤسسة التعليمية، فضلا عن مطالبتهم بتجديد هذه الرخصة كل سنة دراسية.

ومن أجل تحسين التكفل البيداغوجي بهذه الفئة من التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية، وقصد تسهيل عملية توفير المرافق المدرسي عندما تقتضي حالتهم ذلك، قررت وزارة التربية الوطنية، عبر مراسلتها، وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول، إلغاء إجراء تجديد رخصة المرافقة المدرسية كل سنة دراسية، عندما يتعلق الأمر بنفس المرافقين من الأولياء أو غيرهم، مشيرة في ذات السياق بأن هذا الإجراء الذي ينبغي تبليغه لمديري المؤسسات التعليمية، يندرج في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها في خصوص التكفل بهذه الفئة من الأطفال المتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما المصابين باضطراب التوحد.