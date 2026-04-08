“لا تستهينوا أبدا بقدراته”.. كارولين ليفيت تتباهى بـ “نجاح ترامب”! 

تباهت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زاعمة أنه نجح في تحقيق أهداف الحرب وفتح مضيق هرمز.

وقالت ليفيت في تدوينة عبر حسابها على منصة إكس إن ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك فور إعلانه عن وقف لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، مضيفة أن عملية “الغضب الملحمي” حققت أهدافها العسكرية خلال 38 يوما.

وأشارت إلى أن “نجاح الجيش الأميركي في إيران عزز موقف واشنطن في مفاوضات صعبة انتهت بحل دبلوماسي”، ومردفة: “لا تستهينوا أبدا بقدرة الرئيس ترامب على تعزيز مصالح أميركا بنجاح وإحلال السلام”.

واليوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران وافقت على فتح هرمز، مؤكدا أن “المرور الآمن من المضيق متاح لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية”.

واعتبر مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان إن إيران حققت “انتصارا” في الحرب التي استمرت خمسة أسابيع مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهنأ الشعب الإيراني على ما وصفه بصموده وتحديه.

وقال المجلس إن الولايات المتحدة وافقت على جميع بنود خطة السلام الإيرانية المؤلفة من 10 نقاط، بما في ذلك تقديم ضمانات بعدم مهاجمة إيران، والإقرار بسيطرة طهران على مضيق هرمز، وتعويضها عن الخسائر المالية، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وأضاف: “نهنئ الشعب الإيراني على هذا النصر، ونؤكد مجددا أنه حتى يتم الانتهاء من التفاصيل النهائية للانتصار، يجب على المسؤولين والشعب أن يظلوا موحدين ومتمسكين بالصمود”، محذرا في ذات الوقت: “أصابعنا على الزناد، وبمجرد أن يرتكب العدو أدنى خطأ سنرد عليه بكل قوة”.