لا جامعة جزائرية قبل المرتبة الألف دوليّا!

وفقا لآخر تصنيف لسنة 2021

تصدرت 50 جامعة ومعهدا جزائريا الترتيب المحلي لأحسن الجامعات لسنة 2021، فيما برزت 8 جامعات منها ضمن التصنيف العربي بداية من الرتبة 48 حتى 100، ونفس الجامعات بزيادة جامعة واحدة احتلت المراتب من 43 حتى 78 إفريقيا، أما دوليا فلم تظفر الجامعات الجزائرية إلا بالمراتب الأخيرة بعد الألف.

وأظهرت نتائج التصنيف الذي أصدره موقع Ranking Web of Universities في شهر جويلية 2021، احتلال جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار العاصمة، المرتبة الأولى محليا، فيما احتلت المرتبة 48 عربيا و43 إفريقيا وجاءت في المرتبة 1913 دوليا.

أما المرتبة الثانية محليا فكانت من نصيب جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، والتي تموقعت في المرتبة 59 عربيا، و48 إفريقيا، فيما احتلت 1996 دوليا.

أما جامعة المسيلة التي احتلت المرتبة الثالثة محليا، فقد تموقعت في المرتبة 68 عربيا؛ واحتلت المرتبة 61 ضمن أحسن الجامعات الإفريقية، في حين كان ترتيبها 2178 دوليا.

في حين عادت المرتبة الرابعة محليا لجامعة وهران 1 احمد بن بلة، والتي احتلت المرتبة 73 عربيا، و69 على المستوى الإفريقي؛ و2336 دوليا.

ويبرز من خلال التصنيف تفوق الجامعات على المدارس العليا، حيث تم تصنيف 6 مدارس فقط ضمن 50 مؤسسة تعليم عالي، الأولى محليا، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا المتعددة التقنيات بالجزائر التي احتلت المرتبة 19 محليا، و146 عربيا، وعلى المستوى الإفريقي 137، أما دوليّا فتحصلت على المرتبة 3474، في حين أن المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي فقد احتلت المرتبة 22 محليا، و185 عربيا، أما إفريقيا فنالت المرتبة 168، في حين تحصلت على المرتبة 4072 دوليا، أما المدرسة الوطنية العليا للبيطرة فتموقعت في المرتبة 42 وطنيا، و295 عربيا، و302 إفريقيا، و6544 دوليا.

واحتلت المدرسة الوطنية متعددة التقنيات وهران المرتبة 45 محليا، و311 عربيا، في حين تموقعت في المرتبة 229 إفريقيا، و7329 دوليا، في حين حلت المدرسة متعددة التقنيات الهندسة المعمارية والعمران في المركز 49 محليا، و346 عربيا، و386 إفريقيا، أما عالميا فاحتلت المركز 8613.