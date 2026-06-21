“لبؤة” في حي سكني بحاسي مسعود.. الحماية المدنية تتدخل

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي مسعود، صباح اليوم الأحد، بعد تسجيل ظهور حيوان مفترس (لبؤة) عند مدخل إحدى العمارات، ما استدعى عملية حراسة أمنية ومحاصرة للموقع.

وأوضح بيان للحماية المدنية، أن التدخل جرى بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، حيث لم تُسجل أي خسائر بشرية أو إصابات في صفوف المواطنين.

وتمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على اللبؤة ووضعها داخل قفص مخصص لضمان سلامة السكان وسير العملية دون حوادث.

وشارك في هذه العملية كل من رئيس الدائرة، ومصالح الأمن الوطني، وطبيب بيطري تابع لبلدية حاسي مسعود، إلى جانب مصالح الغابات.