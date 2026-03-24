لبنان تعلن السفير الإيراني “شخصا غير مرغوب فيه”

أعلنت الخارجية اللبنانية يوم الثلاثاء، سحب اعتماد السفير الإيراني لدى لبنان، وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة البلاد في موعد أقصاه الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إنها “استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وأبلغته قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني”.

كما استدعت الخارجية اللبنانية سفير لبنان في إيران أحمد سويدان للتشاور، على خلفية ما اعتبرته “انتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي وأصوله بين البلدين”.

من جهتها، وصفت وكالة تسنيم الإيرانية قرار السلطات اللبنانية بأنه “تصعيد خطير يهدّد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وذكرت الوكالة أن “إيران لطالما أبدت دعمها للبنان على مختلف الصعد، لا سيما في المجال الاقتصادي والعسكري. إلا أن السلطة اللبنانية ترفض هذا الدعم لتلافي الضغوط الأمريكية”، على حدّ قولها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الحرس الثوري الإيراني، هدّد قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقعها في شمال فلسطين المحتلة وحزام قطاع غزة، إذا استمر في جرائمه ضد المدنيين في لبنان وفلسطين”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.