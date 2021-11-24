لتشابه ألوانها مع علم المثليين.. لعبة “بوب-إت” تثير الجدل في الجزائر والعالم العربي
أثارت لعبة بوب إت “ pop it” التي يروج لها على أنها تساعد على التركيز والإدراك، جدلا واسعا في الجزائر والعالم العربي نظرا لتشابه ألوانها مع علم المثليين.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحذيرية من هذه اللعبة التي قالوا بأن الهدف منها هو الترويج للمثلية الجنسية، كما طالبوا حكومات بلادهم بوقف استيرادها، كما فعلت الكويت.
تلك لعبة pop it وتلك الألوان ترمز لشعار المثليين
وانتشرت جدا بين الأطفال انتبه لذلك.
وانتبه ايضا الي تلك تلك الألوان ايضا قد توجد علي الأستيكر التي تجذب الأطفال وايضا في الكرتون الذي يشاهده طفلك رأيت ذلك وربما تجدها علي بعض الملابس
يوجد ترويج لذلك الشعار في بلاد المسلمين . pic.twitter.com/PK3KsgSpQS
— ، ابو فلاح الخالدي (@B2V8nbL0IdlNYL7) November 21, 2021
لعبة بوب ات الفقاعات تحمل اللوان علم المثليين pic.twitter.com/Ky1YGIufax
— ايليا (@t48LN3zYVZ96SKf) September 10, 2021
يذكر أن لعبة “بوب إت” عبارة عن فقاعات هوائية دائرية يضغط عليها الطفل فتسبب له متعة كبيرة، ويقول مصنعوها بأنها تساعد على التركيز والإدراك، وتعمل على تقوية مفاصل اليد.
انتشرت مؤخرا لعبة ال #بوب_ات بين الاطفال لكن المشكلة في ألوانها تدعم #المثليين و موجهة للاسف لفئة الاطفال الصغار ..
فواجبنا كأسرة مسلمة توعية الطفل بمعاني الاشياء على حسب عمره و قدر استيعابه و طبعا مشاركة الطفل في تغيير الالوان 👏🏼 pic.twitter.com/FQEHNlPNtc
— Dt. Halima 👩🏻⚕️ (@halimakj) November 1, 2021
وبرّر البعض بأن ألوان اللعبة تمثل ألوان قوس قزح لكن الكثيرين أكدوا بأنها انعكاس لعلم المثليين “الرينبو”، ولو كانت انعكاسا لألوان الطيف لما تم إسقاط اللون السابع.
اخي التاجر:
•رأيت لعبة #pop_it في يد أحد الأطفال عليها شعار #الشواذ-ألوان #الرينبو بالترتيب نفسه.
•مقطع لداعية يحذر من لعبة pop it أيضا بأشكال مختلفة-#فراشة قلب حب
•قميص فتاة مسلمة يحوي كلمة خبيثة بمعنى الفاحشة
أيها الآباء ! انتبهوا ويا أيها #التجار انتبهوا لما تبيعون
— المسلمون (@almoslimun) August 6, 2021
وانتشرت تلك اللعبة في بلدان كثيرة حول العالم منها بريطانيا، حيث تقول صحيفة الغارديان إن هذه اللعبة باتت لا تغيب عن ساحات اللعب في المدارس الابتدائية، وغزت السوق العربية ولاقت رواجا كبيرا قبل أن تحوم الشكوك حولها.
ويعتقد الرافضون لوجود هذه الألوان على اللعبة أو غيرها من السلع، أن في نشرها تشجيعا على المثلية الجنسية، وهي بمثابة “دس السم في العسل” لأنه بتعويد الأطفال على رؤيتها والإعجاب بها سيتقبلون المثليين ولن ينفروا منهم.
وصلت لابني الصغير هذي الهدية .
السؤال هل الألوان ترمز للي في بالي او لا ؟
وأن كان الي في بالي ارجو الانتباة لمن يحاول دس السم في العسل وهذه المرة المقصود اطفالنا .
شكراً للجميع 🙏🏻 pic.twitter.com/V7ijYlJQvJ
— فهد بن مشاري ال سعود (@FTS3500) August 31, 2021