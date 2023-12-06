لعروسي.. تمرّ الأيّام وتتشابه

تمرّ الأيّام وتتشابه بِالنسبة للاعب الدولي الجزائري ياسر لعروسي، مدافع نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي.

ولم يستفد لعروسي مرّة أخرى من فرصة اللّعب، في مباراة رسمية لِفريقه شيفلد يونايتد. رغم قدوم مدرب جديد لِيُمسك بِالزّمام الفني، استهلّ مهامه سهرة الأربعاء.

وتابع مدافع “الخضر” مباراة فريقه شيفلد يونايتد والزّائر نادي ليفربول، من دكّة البدلاء.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة بِرسم الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية، وانتهت لِمصلحة الفريق الزّائر بِثنائية نظيفة.

وبِاحتساب اللّقاء الوارد ذكره أعلاه، غاب لعروسي عن المقابلات الرّسمية السّبع الأخيرة لِفريقه شيفلد يونايتد.

ويُقلّل هذا الغياب من فرص مشاركة ياسر لعروسي مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.