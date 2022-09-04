لعمامرة: الجزائر جاهزة لعقد القمة العربية
قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، إن الجزائر جاهزة لعقد القمة العربية، المقررة في الفاتح من نوفمبر القادم.
وجاء تصريح الوزير لعمامرة على هامش جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني.
قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، إن الجزائر جاهزة لعقد القمة العربية، المقررة في الفاتح من نوفمبر القادم.
وجاء تصريح الوزير لعمامرة على هامش جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني.
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