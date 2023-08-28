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لقاء المنقوش مع وزير إسرائيلي.. أول ردّ من الخارجية الليبية

الشروق أونلاين
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لقاء المنقوش مع وزير إسرائيلي.. أول ردّ من الخارجية الليبية
أرشيف
نجلاء المنقوش

كذّبت وزارة الخارجية الليبية مساء الأحد، ماجاء في تصريحات للخارجية الإسرائيلية. حول لقاء تزعم أنه أجري بين الليبية نجلاء المنقوش والإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.

وادّعت الخارجية الإسرائيلية في بيان، أن اجتماعا سريّا عُقد بين وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إيلي كوهين ونظيرته الليبية في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

وأكدت الخارجية الليبية في ردّها “التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

“وتعلن الوزارة أن الوزيرة نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ للكيان الإسرائيلي. ومازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية”، يضيف البيان.

قبل أن يوضح بأن “ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”. مؤكدا بأنه “لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.

وختم بيان الخارجية الليبية، بتجديد “رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وتأكيد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق”.

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