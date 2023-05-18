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الجزائر

عطاف يعقد جلسة عمل مع المنقوش في جدّة

الشروق أونلاين
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عطاف يعقد جلسة عمل مع المنقوش في جدّة
أرشيف
لقاء سابق بين عطاف والمنقوش

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس بجدّة، جلسة عمل مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الاجتماعات التحضيرية لقمة جامعة الدول العربية التي تحتضنها السعودية.

وتمحورت المحادثات بين الطرفين، حسب بيان للوزارة، حول متابعة تنفيذ برامج التعاون الثنائي في عديد المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما استعرض الوزيران “الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية. إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة المغاربية”.

وأمس الأربعاء، أجرى عطاف محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية.

واستعرض الطرفان “علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها”. وتناول الحديث أيضا “تطورات الأزمة السياسية في لبنان، وآفاق التوصل إلى حلّ توافقي ينهي حالة الانسداد السياسي”.

“كما اغتنم الوزيران هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة المغاربية. إلى جانب العديد من الملفات ذات الصلة بالعمل العربي المشترك”، يضيف البيان.

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