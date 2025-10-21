لقاء جزائري بولندي لاكتشاف فرص الشراكة

حضره ممثلون عن عديد القطاعات الوزارية

بمشاركة 90 شركة جزائرية و18 شركة بولندية، التأمت اللقاءات الاقتصادية الجزائرية البولندية الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري بفندق الأوراسي بالعاصمة، بحضور العديد من مسؤولي القطاعات الوزارية، في معطى يجسد التزام البلدين استكشاف فرص جديدة وتضافر الجهود من أجل إرساء شراكة واعدة.

واستهدف هذا النشاط، الذي نُظم بالتعاون مع المركز الوطني للدعم الزراعي (KOWR)، تجسيد الرغبة المشتركة في تعزيز التبادلات الاقتصادية وتعزيز حضور الشركات البولندية والجزائرية في أسواق كل منهما، وكذا توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، والعمل من أجل بناء شراكات قوية، وتعزيز التعاون بما يضمن تبادل المنفعة.

وحضر النشاط ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار، والمديرية العامة للجمارك، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، وهو ما يؤشر على حرص البلدين على تعزيز فرص الشراكة، ولا سيما من قبل الطرف البولندي الذي يبحث عن أسواق جديدة لاقتصاده الذي ينمو بقوة.