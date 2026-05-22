للمرة الأولى منذ 67.. مستوطنون يقتحمون الأقصى بالقرابين

للمرة الأولى منذ عام 1967، اقتحم مستوطنون صهاينة المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة. حاملين ما يسمى “قربان الخبز” اليهودي.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر مقدسية، إن 9 مستوطنين اقتحموا المسجد بعد صلاة العصر. ومعهم القربان الخاص بـ “عيد الأسابيع” اليهودي.

ويتزامن الاقتحام مع تحريض واسع من جماعات “الهيكل” المتطرفة، بمناسبة ما يسمى “عيد الأسابيع” العبري، على اقتحام المسجد الأقصى.

وقالت محافظة القدس في بيان إن “هذا التصعيد يأتي في سياق محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى. تترافق مع دعوات لتقديم القرابين النباتية والحيوانية داخل المسجد. ضمن مساع لتغيير الهوية الإسلامية للمسجد”.

